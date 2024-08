Äly-TV:n sovellukset eivät enää toimi? Näin ratkaiset ongelman fiksusti

Vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä televisio oli kestokulutustuote. Eli televisio ostettiin kotiin ja sitä ei yleensä vaihdettu uudempaan kuin korkeintaan television hajotessa. Tokihan nousukausien aikana televisio saatettiin vaihtaa myös isompaan - ainakin isompaan kuin naapurilla.

Mutta 2010-luvulla televisioihin tuli mukaan uusi ja pelottava ominaisuus, nimittäin äly. Tai "äly".

Eli televisiot alkoivat pikkuhiljaa muuttumaan tietokoneiksi, siinä mielessä, että niihin asennettiin sovelluksia - tai niissä oli esiasennettuna sovelluksia. Ja tämähän tarkoittaa myös sitä, että nykyisin televisioissa on myös käyttöjärjestelmä.

Ylivoimaisesti merkittävin ja tärkein tätä trendiä edistänyt palvelu oli - ja on edelleen - Netflix. Se oli monelle suomalaiselle ensimmäinen kosketus maailmaan, jossa ruudulta katsottava kuva ei tule TV-lähetyksenä, ei tallentavalta digiboksilta eikä fyysiseltä medialta (DVD, Blu-ray) vaan hieman epäilyttävästi, sovelluksen kautta.

Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että älyn tulemisen myötä televisiovalmistajat ovat muuttuneet laitevalmistajista softayhtiöiksi.



Tästä seuraa se paradoksi, että televisiovalmistajat tekevät edelleen pääsääntöisesti rahansa sillä, että ihmisille myydään televisioita. Mutta samalla heidän pitäisi huolehtia siitä, että jo ostetuissa televisioissa toimivat niihin halutut sovellukset - kuten Netflix, YouTube ja vaikkapa Yle Areena.

Eli televisiovalmistajat ovat päätyneet käytännössä täsmälleen samaan tilanteeseen, jossa puhelinvalmistajat ovat olleet jo pitkään. Valmistajille olisi eduksi se, että jo myyty laite "happanee" mahdollisimman pian. Kuluttajalle taas olisi eduksi se, että ostettu laite pysyy käyttökelpoisena mahdollisimman kauan.

Pääsääntöisesti nämä kaksi intressiä eivät oikein kohtaa toisiaan. Televisioissa varsinkaan. Television mielekäs käyttöikä on monen mielestä yli 10 vuoden tienoilla - koska sen oikea funktiohan on olla vain "tyhmä" ruutu, johon tulee sisältöä.. "jostain". Mutta äärimmäisen harvan television älytoiminnot toimivat niin kauaa.

Täysin mutuun pohjautuen väitämme, että nykyisin tärkein syy uuden television ostolle on se, että television älytoiminnot eivät enää toimi.

Tai siis toimivathan ne, mutta esimerkiksi Netflixin sovellus ei enää toimi - tai Maxin uutta sovellusta ei saakaan omaan televisioon.

Kestävän kehityksen kannalta tilanne on täysin järjetön. Ja lisäksi tähän on olemassa ratkaisu.

Älä osta televisiota, osta Chromecast

Ratkaisu maksaa noin 40 euroa. Sen nimi on Chromecast. Ja nimenomaan sen uusin versio, Chromecast with Google TV.

Se on käytännössä pikkuinen kapistus, joka korvaa kaiken sen älyn, mitä televisiossasi oli. Ja yleensä ottaen Chromecast with Google TV:n "äly" on paljon fiksumpaa kuin televisiosi oma "äly" koskaan oli.

Chromecast with Google TV on siis eräänlainen nykyajan "digiboksi", jossa tulee mukana äärimmäisen yksinkertainen kaukosäädin. Se ohittaa television omat valikot ja käyttää omaa valikkoaan, joka on äärimmäisen yksinkertainen. Useimmissa tapauksissa television omaa kaukosäädintä ei tarvita mihinkään muuhun kuin perinteisten TV-lähetysten katseluun.



Google Chromecast with Google TV (HD) hinnat:

Kaikki olemassa olevat suoratoistopalvelut tukevat Chromecast with Google TV:n käyttämää Android TV -alustaa, joten Yle Areena, Katsomo, Netflix, Disney+, Amazon Prime, Ruutu+ ja kaikki muutkin löytyvät suoraan sieltä.



Pienellä investoinnilla saat muutoin täysin toimivalle televisiollesi parhaimmillaan vuosia, jopa vuosikymmenen lisää elinaikaa. Google tuki aivan ensimmäisen sukupolven Chromecastia aikoinaan kymmenen vuoden ajan - Chromecast with Google TV julkaistiin vuonna 2022, joten on varsin todennäköistä, että laitetta tuetaan vielä 2030-luvun alussakin.

Chromecast with Google TV:tä myydään kahtena eri versiona: toinen tukee FullHD -tarkkuuden kuvaa ja toinen puolestaan 4K-tarkkuutta. Olemme käyneet laitteen toimintaa tarkemmin läpi Chromecast with Google TV:n arvostelussamme.



Google Chromecast with Google TV (4K) hinnat:

Muitakin vaihtoehtoja on

Itse asiassa Android TV:hen pohjautuvia "moderneja digibokseja" on paljon muiltakin valmistajilta ja niiden toimintaperiaate on pitkälti sama.

Olemme arvostelleet muiden valmistajien Android TV-ratkaisuista mm. Nokia Streaming Boxin. Lisäksi Googlelta on tulossa uudempi ja kalliimpi Google Streamer -boksi - mutta käytännössä suoratoistopalveluiden katsomiseen se ei tarjoa juurikaan mitään lisää nykyisiin Chromecast with Google TV -laitteisiin nähden.

Useimmilla kaapelioperaattoreilla on myös tarjota omia Android TV -boksejaan, mutta ne ovat usein kytkettyinä tavalla tai toisella liittymään tai kanavapakettien tilaukseen kyseiseltä operaattorilta.

Lisäksi Apple valmistaa myös omaa Apple TV -laitettaan, mutta niiden hinnat pyörivät noin 100-150 euron tienoilla, joten Chromecastin kaltaiseksi pikaiseksi laastariksi, jolla saadaan halvalla käyttövuosia lisää, ne eivät aivan taivu. Tässä yhteydessä on myös hyvä painottaa sitä, että Chromecast toimii aivan mainiosti myös sellaisissa kotitalouksissa, jotka ovat siirtyneet täydellisesti Applen maailmaan.

Huomioitavaa

Perinteisten TV-kanavien katseluun edellämainitut laitteet eivät sovellu, sillä niissä ei ole TV-viritintä lainkaan. Tokihan valtaosaa TV-kanavista voi katsoa myös kunkin kanavan oman, televisioon asennettavan sovelluksen kautta: esimerkiksi Ylen kanavat näkyvät suorina lähetyksinä Yle Areenan sovelluksesta.

Poikkeuksen tähän tekevät operaattoreiden tarjoamat Android TV -laitteet, joista löytyy yleensä myös mahdollisuus katsoa perinteisiä TV-kanavia, vanhaan tuttuun tapaan kanavanumeroita selaillen.