Google saatetaan pilkkoa osiin

Google ei ole hakukoneyhtiö.

Se on kenties tärkein asia, joka Googlesta kannattaa sisäistää.

Google on mainosyhtiö. Maailman suurin mainosyhtiö. Se sipaisee itselleen arvioiden mukaan jopa kolmanneksen kaikista netissä näkyvien mainosten rahoista itselleen - silloinkin, kun mainos näytetään verkkosivustolla, joka ei edes käytä Googlen mainostyökaluja. Silloinkin mainoksen ostanut yhtiö hyvin, hyvin todennäköisesti välittää mainoksen verkkosivustolle siten, että vähintään jossain kohdassa "putkea" mainos liikahtaa jonkin Googlen omistaman osan läpi. Ja tällöin siivu mainoksen hinnasta kilahtaa Googlen kukkaroon.

Toki, Googlen hakukone on maailman suosituin hakukone. Mutta senkin ainoa tarkoitus on olla osa Googlen mainoskoneistoa. Vaikka hakukoneen käyttäjä ei koskaan klikkaisi yhtään mainosta Googlen hakutuloksissa, kerää Google kaiken käyttäjää koskevan hakuhistorian itselleen. Hakuhistoriasta luodaan käyttäjälle mainosprofiili, jonka avulla mainoksia kohdennetaan verkossa, liikkuipa käyttäjä Googlen palveluissa tai missä tahansa muualla verkossa.



Androidin perimmäinen tarkoitus on sama: kerätä Googlelle tietoa käyttäjistä, jotta mainontaa voidaan kohdentaa paremmin. Lisäksi Androidin lisensointiehdot on rakennettu niin, että Androidia käyttävien laitevalmistajien on käytännössä pakko paketoida Androidin mukaan Googlen hakukone ja mm. Googlen omistama selain, Chrome.

Viime viikolla oikeus totesi Googlen käyttävän väärin määräävää markkina-asemaansa hakukoneiden markkinassa eli rikkovan Yhdysvaltain monopolilainsäädäntöä.

Oikeuden päätöksen seurauksia ei ole vielä päätetty ja nyt Yhdysvaltain oikeusministeriö on harkitsemassa kovinta mahdollista asetta, mikä sen salkusta löytyy.

Oikeusministeriö harkitsee Googlen pilkkomista osiin.

Bloombergin mukaan (maksumuuri) pilkkominen toteutettaisiin todennäköisimmin siten, että Googlesta irrotettaisiin sekä Android että Chrome omiksi yhtiöikseen.

Itsenäinen Android voisi solmia hakukonesopimuksia muiden hakukoneiden kanssa ja se ei myöskään enää välittäisi tietoja Googlen mainossiiloille. Samoin kävisi myös Chromelle, eli itsenäinen selainyhtiö etsisi itselleen uudet tulolähteet, kuten vaikkapa hakukonediilin Microsoftin kanssa.

Keskusteluissa on väläytelty myös Googlen omistaman AdWordsin myyntiä jollekin ulkopuoliselle toimijalle. AdWords on erityisesti pienten yritysten käyttöön tarkoitettu mainonnan ostamisen alusta, jolla voidaan helposti ostaa kohdennettua mainontaa sekä Googlen hakutuloksista että Googlen kumppaneina toimivilta verkkosivustoilta.

Edellisen kerran Yhdysvaltain liittovaltio harkitsi yhtiön pilkkomista osiin sen monopoliaseman vuoksi yli 20 vuotta sitten, kun Microsoftia uhkasi osiin pilkkominen. Lopulta Microsoft ja Yhdysvaltain hallinto sopivat oikeusjutun vuonna 2004. Sopimuksen pohjalta Microsoftia ei pilkottu, mutta sen piti muuttaa useita toimintatapojaan varsin perusteellisesti.



Tunnetuin esimerkki yhtiöstä, joka pilkottiin osiin, löytyy vuodelta 1984. Tuolloin amerikkalainen telejätti AT&T pilkottiin kahdeksaksi yhtiöksi oikeuden päätöksellä.

Spekulaatiot Googlen kohtalosta ovat toki vielä ennenaikaisia, sillä Google on kertonut valittavansa oikeuden päätöksestä ylempiin oikeusasteisiin. Lisäksi Googlea vastaan on kehittymässä myös toinen oikeusjuttu, joka koskee nimenomaan Googlen määräävää markkina-asemaa digitaalisessa mainonnassa. Myös Euroopan Unioni on ehdottanut Googlen pilkkomista.