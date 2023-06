EU löi vaatimukset tiskiin: Google saatetaan pilkkoa

Tavalliselle kuluttajalle Google on kenties hakukone, kuvapalvelu ja sähköposti. Joillekin saattaa tulla mieleen myös Googlen täysin kontrolloima Android. Mutta Google on oikeasti mainoskone. Maailman paras mainoskone.

Yhtiön mainoskone jauhoi 205 miljardia euroa liikevaihtoa pelkästään vuonna 2022.

Ja Googlen tärkeimmät liiketoiminnat ovatkin nimenomaan mainosteknologiassa - haku, Android ja sen sellaiset ovat vain kiva harrastus, joilla kytkeä kaikki yhteen.

Euroopan Unionin toimeenpaneva elin Euroopan komissio on tutkinut Googlen mainosimperiumia jo parin vuoden ajan ja on todennut, että Googlella alkaa olemaan käsi turhankin monessa eri taskussa mainosmyynnin osalta. Yhtiö operoi yhtä maailman suurimmista mainosverkoista, mutta sen lisäksi se on yksi maailman suurimmista mainostilan myyjistä, mainostilan kauppapaikoista - ja näiden lisäksi Google on myös yksi suurimmista verkkosivustojen yhteistyökumppaneista.

Euroopan komission mukaan tilanne on johtanut siihen, että pitkän ja monimutkaisen arvoketjun eri osissa Google on suosinut omia palveluitaan kilpailevien palveluiden sijaan. Eli vaikkapa mainosvälityksessä on saattanut suosia oman mainoskoneistonsa osia kilpailijoiden sijaan - keräten välistä mainosten välityksestä itselleen ottamat välitysmaksut.



Lisäksi mainostajat, jotka ostivat mainostilaa Googlen verkon kautta olettivat, että mainokset viedään tarjolle myös muihin verkkomainonnan kauppapaikkoihin, mutta komission tutkimusten mukaan mainokset menivät myyntiin lähes yksinomaan Googlen omistaman mainoskauppapaikan järjestelmään.

Komission mukaan ainoa toimiva ratkaisu olisi pilkkoa Google. Lausunnossaan komissiota edustava Margrethe Vestager kuvasi markkinaa hyvin, hyvin monimutkaiseksi ja tekniseksi, jossa on helppo häivyttää seurattavuus. Vestagerin mukaan Google on jäänyt kiinni aiemminkin omien ratkaisujensa epäreilusta suosimisesta ja muuttanut sen jälkeen toimintaansa hyvin vähän, mutta juuri sen verran, että kiinnijääminen on seuraavalla kerralla taas astetta vaikeampaa.

Mikäli komission tutkimus tulee siihen lopputulokseen, että Google on suosinut omia tuotteitaan - ja että yhtiöön ei voi luottaa nykymuodossaan - on Vestagerin mukaan ainoana vaihtoehtona se, että Google myy tai irrottaa omiksi, itsenäisiksi yhtiöiksi osan mainosratkaisuistaan.

Vaatimukset eivät ole mitenkään Euroopan Unionin omia, vaan myös Yhdysvaltain oikeusministeriö suunnittelee yhtiön pilkkomista pakolla ja hdysvaltain senaatissa on on tuotu esille lakialoite, joka pakottaisi pilkkomaan Googlen mainostoiminnot.