Google poisti valtaosan tekoälyn tuottamista hakutuloksista

Tekoälyn huumaa on eletty nyt reilun puolentoista vuoden ajan. Vaikka vähät välittäisi tekoälystä, on se tullut väkisin tungettuna monen kuluttajan käyttöön - tavalla tai toisella.

Kenties eniten meteliä aiheuttanut tekoälyratkaisu on koskenut Googlen hakukonetta.

Toukokuussa yhtiö väänsi isoa vipua ja vaihtoi lähes kaikki hakutulokset tarjoamaan linkkien sijaan tekoälyn kirjoittamia vastauksia. Muutos otettiin käyttöön kertarysäyksellä Googlen tärkeimmässä maassa eli Yhdysvalloissa.

Samalla hakujätti kertoi, että vastaava muutos tullaan toteuttamaan kaikissa maissa - myös Suomessa - vuoden loppuun mennessä.

Mutta hakukoneen korvaaminen tekoälylllä ei olekaan toiminut aivan niin sulavasti kuin Google toivoi. Ensinnäkin lasku ympäristölle on valtava, sillä tekoälyn tuottamat hakutulokset kuluttavat hurjan määrän energiaa verrattuna tavallisiin linkkipohjaisiin hakutuloksiin.



Isompi ongelma on kuitenkin ollut se, että vastaukset ovat olleet varsin kehnoja - ja joskus jopa hengenvaarallisia.

Syystä tai toisesta, Google vaikuttaa nyt pitkälti peruuttaneen päätöksensä siirtyä puhtaasti tekoälyn tuottamiin hakutuloksiin. Search Engine Landin mukaan kesäkuun 2024 lopulla Google näytti Yhdysvalloissa tekoälytuloksia enää 7 prosentille hauista.

Vielä kevään testeissä hakutuloksista 80% oli tekoälyn tuottamia. Sitten luku laski 40-50% tasolle kesän edetessä ja nyt tekoäly kertoo vastauksia enää vain häviävän pieneen osaan hakuja.

Toki kyseessä voi olla puhtaasti paniikkijarrutus, jossa Google ottaa aikalisää itselleen ja koettaa korjata havaittuja ongelmia - ja tekoälytulokset palaavat myöhemmin taas ryminällä käyttöön.

Samaan aikaan yhtiö on ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen tilanteessa, jossa sen täydellinen monopoliasema on uhattuna. Useat tekoälyä käyttävät uudet hakukoneet pyrkivät tahoillaan haastamaan Googlea. Ja sitten on ainoa toinen, maailmanlaajuisesti toimiva hakukone, jonka hakuindeksi kattaa silläkin valtaosan verkosta eli Bing. Bing on ottanut reippaammalla kädellä tekoälyä käyttöön, koska Bingillä ei ole sinänsä mitään hävittävää kisassa (Googlen markkinaosuuden ollessa 90% tasossa useissa maissa).

Ja tärkein uhka ovat tietysti viranomaiset sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, jotka ovat alkaneet ottamaan Googlen monopoliasemaa vahvemmin suurennuslasin alle.