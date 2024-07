OnePlussan toisessa tabletissa on tehokas piiri, parempi näyttö ja kuusi kaiutinta

OnePlus on aiemmin julkaissut Euroopan markkinoille tablettien osalta OnePlus Padin ja OnePlus Pad Gon. Tänään näistä ensimmäinen saa seuraajan Pad 2 -tabletin muodossa.

Ensimmäinen Pad-tabletti onnistui tehtävässään varsin mallikkaasti, ja nyt toisella laitteella OnePlus pyrkii jatkamaan menestystä paremmalla tekniikalla.

"OnePlus Pad 2 jatkaa erittäin menestyneen OnePlus Pad tabletin perintöä ja on uusin lippulaivatablettimme", sanoi Kinder Liu, OnePlussan operatiivinen johtaja. "OnePlus Pad 2:ssa on huomattavia parannuksia piirisarjassa ja näytössä. Optimoitu ohjelmistokokemus on räätälöity tuottavuuden parantamiseksi. OnePlus Pad 2 on vertaansa vailla tällä hetkellä markkinassa ja se antaa käyttäjille mahdollisuuden yhdistää saumattomasti työ, viihde ja jokapäiväiset tehtävät yhdelle laitteelle."



Tabletin keskeisin ominaisuus on sen näyttö. Pad 2:ssa hyödynnetään edeltäjän tapaisesti LCD-tekniikkaa, mutta koko on kasvanut nyt 12,1 tuumaan ja tarkkuus noussut 3000 x 2120 pikseliin (3K). Virkistystaajuus yltää 144 hertsiin, kirkkaus on tavallisesti 600 nitiä ja huippukirkkaus yltää 900 nitiin.

7:5-kuvasuhteen näytössä on Dolby Vision -tuki. Näyttöä voi käyttää sormella tai lisävarusteena hankittavalla OnePlus Stylo 2 -kynällä. Tabletin pariksi saa myös Smart Keyboard -näppäimistön. Näppäimistö kiinnittyy fyysisesti tablettiin mutta sitä voi käyttää irrotettuna Bluetooth-yhteydellä.

Näytön parina löytyy kuusi kaiutinta, jotka valmistajan mukaan tuottavat tehokasta bassoa ja mukaansatempaavaa stereota.

Tehoa tuottaa Snapdragon 8 Gen 3 -piiri, jonka parina on 12 gigatavua RAM-muistia. Tallennustilaa on 256 gigatavua.

Virtaa antaa 9510 mAh:n akku, jota latautuu täyteen 67 watin SuperVooc -teknologialla 81 minuutissa. Tabletti on 6,49 millimetriä paksu ja 584 gramman painoinen.

Käyttöjärjestelmä on Android 14, jossa on OnePlussan omia lisäyksiä muun muassa tekoälyn osalta. Päivitystuki laitteelle on kolme suurempaa Android-versiota ja neljä vuotta tietoturvaa.

OnePlus Pad 2 ja sen lisätarvikkeet tulevat heti ennakkotilattaviksi ja saataville Suomessa 1. elokuuta.

Tabletti maksaa 549 euroa, kynä 99 euroa, näppäimistö 149 euroa ja kotelo 59 euroa.