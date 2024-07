OnePlus Pad Go arvostelu - Perusvarma tabletti viihdekäyttöön

Keväällä 2024 OnePlus laajensi tablettien valikoimaansa julkaisemalla yhtiön historian toisen Euroopan markkinoillekin tarkoitetun tabletin.

OnePlus Pad Go on selkeästi edullisemmalla, noin 300 euron hintalapulla varustettu tabletti, joka asettuu aiemmin julkaistun OnePlus Padin alapuolelle tietysti myös suorituskyvyltään.

Tabletin kohderyhmänä ovat selkeästi tablettia tavanomaiseen viihdekäyttöön kaipaavat tavalliset kotitaloudet.

Olemme käytelleet tablettia jo parin kuukauden ajan säännöllisen epäsäännöllisesti, joten on aika vetää yhteen mielipide tabletin ominaisuuksista ja käyttöarvosta.







Muotoilu ja rakenne

OnePlus Pad Go mukailee vahvasti isosiskonsa muotokieltä, ollen varsin tyylikäs kapistus.

Takaosaa koristaa vakaatasossa keskelle sijoitettu 8 megapikselin takakamera. Vastaavilla ominaisuuksilla varustettu 8 megapikselin kamera löytyy myös tabletin etupuolelta.

Mihinkään valokuvaukseen en kameraa käyttäisi, mutta FullHD -tarkkuudella ja automaattisella tarkennuksella varustettuna se sopii videopuheluihin ja kevyeen kuvailuun varsin hyvin. Kuvien laatu ei ole mitään huippulaatua, mutta tableteissa kameran merkitys muuhun kuin videopalavereihin on mielestäni hyvin vähäinen.

Rakenteeltaan tabletti on hintaisekseen suorastaan erinomaisen oloinen. Tabletti on jämäkkä, tukeva eikä se nitise eikä natise mistään kohdasta. Metallinen kehys ja alumiininen takakuori auttavat laatuvaikutelmassa varsin paljon.

Ainoa haittapuoli rakenteessa on mielestäni se, että etenkin kiiltävämpi osa laitteen takaosasta tuntuu keräävän itseensä aivan kaikki mahdolliset sormenjäljet.



OnePlus Pad Gon alareunasta löytyvät hyvät kaiuttimet sekä USB-C -liitin

Valitettavasti Pad Gosta ei löydy lainkaan 3,5mm kuulokeliitäntää, jonka jotenkin toivoisin tabletista löytyvän - myös vuonna 2024. Mutta liitäntöjen osalta Pad Gosta löytyy myös positiivisia yllätyksiä, sillä microSD-muistikorttipaikka laajentaa näppärästi tabletin sisäistä 128 gigatavun tallennustilaa isommaksi tarvittaessa.

Kenties isoin yllätys on kuitenkin se, että tabletista löytyy tuki omalle 4G-yhteydelle, eli tabletista löytyy myös SIM-korttipaikka. 5G-tukea ei ole, mutta 4G-tuki on sekin jo ilahduttavaa - mökkikäytössä tai vastaavassa tabletille ei tarvitse siis jatkuvasti olla jakamassa verkkoa kännykän kautta.

IP-luokitusta tabletille ei luvata, eli sen ei taata kestävän hienojakoista pölyä tai kosteutta.

Näyttö

Näyttö OnePlus Pad Gossa on edullisempaan IPS LCD -tekniikkaan perustuva ja kooltaan näyttö on 11,35 tuumainen. Tarkkuutta näytöstä löytyy 2408 x 1720 ja virkistystaajuus on 90 hertsiä.

Näyttö ei ole millään muotoa ulkokäyttöön ajateltu, vaan näytön kirkkaus on esimerkiksi huippukännyköihin verrattuna varsin vaatimaton, noin 400 nittiä. Toki tablettien käyttöpaikaksi lieneekin ajateltu lähinnä olohuoneen sohvaa.

Näytön kuvasuhde on kuitenkin yhtä hämmentävä kuin OnePlus Padissakin, eli erikoinen 7:5. Tabletin koko muotoilu, mukaanlukien näytön kuvasuhde, on suunniteltu siten, että tablettia on "tarkoitus" käyttää vaakatasossa, ei pystysuunnassa. Tokihan käyttö onnistuu myös pystysuunnassa ja Pad Go toimii niinkin varsin mainiosti - mutta koko laite jotenkin kirkuu rakenteeltaan sitä, että pystysuunnassa pidettäessä pidän tablettia "väärin".

Näyttö on tässä hintaluokassa tasoa "ok", eli hyvin kilpailukykyinen muiden noin 300 euroa maksavien tablettien kanssa. Värien kylläisyys ei ole millään tavalla OLED-näyttöjen tasolla, mutta väritoisto ja tummien alueiden toisto on kuitenkin sen verran hyvällä tasolla, että tabletilta katsoo ihan mielellään elokuvia ja sarjoja sohvannurkkaan käpertyneenä.

HDR-tukea ei tabletista löyty, mutta Widewine L1 -sertifikaatti löytyy, joten mm. Netflix tarjoaa FullHD -tarkkuutta Pad Golla katsottaessa.

Suorituskyky

Suorituskyvystä OnePlus Pad Gossa vastaa MediaTek Helio G99, joka on tehoiltaan varsin vaatimaton tapaus - kyseinen piiri on käytössä useissa 150-250 euron hintaluokan budjettikännykässä, etenkin Intiassa.

Käyttömusitia (RAM) on kuitenkin leivottu sisään 8 gigatavua, joka pelastaa suorituskyvyn osalta valtavan paljon.

Laiskahkon järjestelmäpiirin ja hintaluokassan kohtuullisen anteliaan käyttömuistin yhdistelmä on kohtuullisen toimiva ratkaisu. Raskaita pelejä OnePlus Pad Golla ei mielellään pelaa, mutta oikeastaan kaikkeen muuhun tabletilla tyypillisesti suoritettuihin tehtäviin yhdistelmä riittää mainiosti.

Mitään varsinaista hidastelua tai tahmailua ei tabletissa ole testijaksomme aikana ilmennyt ja mm. selain sekä kaikki kokeilemamme mediasovellukset Netflixistä lähtien ovat pyörineet erittäin kiltisti OnePlus Pad Gossa.

Akkukesto ja lataus

OnePlus Pad Gon ehdoton valttikortti on sen erinomainen akkukesto. 8000 mAh akku yhdistettynä suhteellisen virtapihiin järjestelmäpiiriin on hyvä alku.

Mutta raudan asettamien etujen lisäksi OnePlus on onnistunut ohjelmistoratkaisuissaan erittäin hyvin. Jo aiemmasta OnePlus Padista tuttu erinomainen stand-by -aika toistuu myös OnePlus Pad Gossa. Eli käytännössä tabletin voi unohtaa täysin käyttämättömänä pöydälle viikoksikin ja siinä on silti reilusti akkua jäljellä.



ohessa kuva tabletin akkugraafista, kun tablettia ei ole avattu yli 6 vuorokauteen, mutta se on ollut päällä - akkua ei ole juuri kulunut

Myös käytön aikainen akkukesto on erinomainen: OnePlus itse kertoo akun kestävän 14 tunnin ajan videota tabletilla katsottaessa ja väite on helppo uskoa todeksi, vaikkemme tätä lähteneet testaamaankaan.

Lataus tapahtuu OnePlussan omaa SuperVOOC-latausta käyttäen, mutta nopeus on tällä kertaa rajattu korkeintaan 33 watin nopeuteen. Tuolla nopeudella ladattaessa akku täyttyy tyhjästä täyteen noin tunnissa ja 45 minuutissa.

Valitettavasti OnePlus Pad Gon mukana ei toimiteta lainkaan laturia, joten latausta varten pitää käyttää kotitaloudesta jo ennestään löytyvää laturia - tai ostaa tabletille erikseen laturi.

OnePlussan Android

OnePlus Pad Go käyttää pitkälti täsmälleen samoja tablettia varten tehtyjä räätälöintejä kuin OnePlus Padikin. Käytännössä ruudun jakaminen usean sovelluksen kesken on näistä mielestäni tärkein toiminto - ja se on toteutettu OnePlussan tableteissa varsin hyvin ja selkeästi.



kuvassa rinnakkain avattuna kaksi sovellusta yhtä aikaa: Chrome vasemmalla ja Google Kuvat oikealla

Valitettavasti useamman käyttäjätilin järkevä käyttäminen on vieläkin puutteelista, joten tabletti on käytännössä perheen yhteistä omaisuutta, kaikkine tietoineen - tai sitten vain yhden perheenjäsenen omassa käytössä.

OnePlussan kännyköitä käyttäville tarjolle on pieni erikoisuus, jota muiden kännykkämallien käyttäjät eivät voi käyttää: OnePlus Content Sync, jossa sisällön voi "siirtää" puhelimelta helposti tabletille katsottavaksi.

Päivityslupauksen osalta OnePlus Pad Go on valitettavasti pieni pettymys. Tabletti tuli myyntiin jo tuolloin vanhaksi käyneellä Android 13 -käyttöjärjestelmällä. Yhtiö lupasi julkaisuhetkellä tabletille kaksi suurta Android-päivitystä, eli käytännössä Android 14 ja Android 15 -päivitykset.

Android 14 -päivitys tabletille saapui loppukevään/alkukesän 2024 aikana, joten tämän jälkeen isoja päivityksiä on tulossa enää tasan yksi, oletettavasti kesällä 2025. Tietoturvapäivityksiä on luvattu vuoden 2027 kevääseen saakka, joten aivan ilman turvavöitä ei tabletilla ajeta Android-päivitysten loppumisen jälkeenkään.

OnePlus Pad Go tekniset tiedot

Mitat 255,1 x 188 x 6,9 mm Paino 532 grammaa Näyttö 11,35" / 90 Hz / IPS LCD

resoluutio: 2408x1720 Käyttöjärjestelmä Android 14 (julkaistiin Android 13 kanssa); päivitystuki: Android 15 saakka; tietoturvapäivityksiä 2027 kevääseen Järjestelmäpiiri MediaTek Helio G99 Muisti 8 gigatavua käyttömuistia;

128 gigatavua tallennustilaa Liitännät SIM-paikka, tuki 4G LTE -yhteyksille;

microSD-muistikorttipaikka;

USB-C Akku 8000 mAh Lataus 33W SuperVOOC;

laturi ei kuulu myyntipakkaukseen Hinta noin 300 euroa (07/2024) - tarkista päivän hinta





Yhteenveto

OnePlus Pad Go on tasaisen varma perustabletti noin 300 euron hintaluokkaan. Se ei sovellu raskaiden pelien pelaamiseen eikä todelliseen hyötykäyttöön, mutta netin selaamiseen ja elokuvien katseluun se on mitä mainioin tabletti.

Pad Gossa ärsyttää hieman sen heikohko Android-päivitystuki, jota toki paikataan pidennetyllä tietoturvapäivitysten tukiajalla.

Mutta Pad Gon merkittävin ongelma on kuitenkin sen hinnoittelu suhteessa merkittävästi parempaan OnePlus Padiin. Tätä kirjoitettaessa, heinäkuussa 2024, OnePlus Pad Go maksaa tasan 300 euroa ja taas sen isosisko, kaikin tavoin parempi OnePlus Pad maksaa 399 euroa useimmilla jälleenmyyjillä.

Satasen hintaero on toki prosentuaalisesti kohtuullisen iso, mutta kallistuisin silti nimenomaan "isomman" Padin ostoon Pad Gon sijaan.

Hankalasta hintapisteestä huolimatta OnePlus Pad Go on mielestäni erittäin hyvä ostos viihdekäyttöön.

Plussat

Tuki 4G-yhteyksille

Omassa hintaluokassaan tarkka ja varsin hyvä näyttö

Nopea akun lataus

Hyvä akkukesto

Muistikorttipaikka





Miinukset

Lyhyt Android-päivitystuki

Ei tue HDR-sisältöä

Ei 3,5mm kuulokeliitäntää

Järjestelmäpiiri ei sovi raskaisiin sovelluksiin tai peleihin





Tähdet

Tähtiarvosanamme kuvaa tuotteen arvoa hintaansa nähden. Vertailuhintana on pidetty tällä kertaa arvostelumme julkaisuhetken hintaa eli heinäkuuta 2024, jolloin OnePlus Pad Go maksoi tasan 300 euroa.

Lyhyehkö Android-päivitystuki on tärkein arvosanaa laskeva kriteeri tässä tapauksessa, ja koska tablettien elinkaari on yleensä merkittävästi pidempi kuin kännyköillä, sillä on hyvinkin paljon merkitystä käytännön elämässä.