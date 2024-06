S-ryhmän robokuljetukset aloittavat toimintansa Mikkelissä

Osuuskauppa Suur-Savon ensimmäiset robokuljetukset aloittavat toimintansa Mikkelissä Rantakylän ja Peitsarin S-marketeissa ja Nuijamiehen Salessa 18.6.2024. Lisäksi elokuussa robot toimivat Mikkelissä Urpolan S-marketin alueella.

Sähköllä kulkevat kuljettavat kahden kilometrin säteellä kotimyymälästä. Robokuljetus tilataan S-kaupat-sovelluksella ja kuljetuksen voi tilata mihin tahansa paikkaan robotin toimintasäteen sisällä.

Robotti kuljettaa ostokset noin tunnin kuluttua tilauksesta, ja toimituksen hinta alkaa 1,90 eurosta.

"Asiakkaat arvostavat nopeaa ja vaivatonta ostamista. Robotit helpottavat asiakkaiden arkea, kun kauppaan lähtemisen sijasta voi tilata pikatoimituksen kotiin esim. maidon loppuessa jääkaapista", sanoo marketkaupan johtaja Satu Nieminen Osuuskauppa Suur-Savosta.

S-ryhmän kumppani robokuljetuksissa on Starship Technologies. Robotissa on 12 kameraa sekä ultraäänisensoreita ja tutkia. Se tarkkailee ympäristöään 60 metrin säteellä. Ajonopeus on 6 km tunnissa. Roboti kulkevat kevyen liikenteen väylillä, ja niissä on ilkivaltaa ja varkauksia ehkäiseviä ominaisuuksia.





Kuljetusrobotit otettiin käyttöön reilu vuosi sitten pääkaupunkiseudulla, mistä ne ovat levinneet ympäri Suomea. S-ryhmän tavoitteena on tarjota robokuljetusta vuoden 2024 lopussa yli 100 myymälässä. Suur-Savon laajentumissuunnitelmia selvitetään, kun saadaan kokemuksia ensimmäisistä kohteista.