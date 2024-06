Ensi viikolla se alkaa: Chromen mainosesto-lisäosien elämä vaikeutuu

Lähes viiden vuoden ajan Google on suunnitellut muuttavansa omistamansa Chrome-selaimen lisäosien käyttämää rajapintaa. Nyt se vihdoin tapahtuu.

Googlen tarkoituksena on korvata nykyisin käytössä oleva Manifest V2 -rajapinta uudella, mutta huomattavasti rajoitetummalla Manifest V3 -rajapinnalla.

Googlen jalo, julkituotu ajatus rajapinnan uudistamiselle on se, että uudempi V3 -rajapinta rajoittaa tehokkaammin haitallisten lisäosien toimintaa. Mutta se, minkä Google on "unohtanut" mainita, on fakta, että eniten V2-rajapinnasta luopumisesta kärsivät mainosesto-lisäosat.

Myös väitteet turvallisemmasta ratkaisusta on tyrmätty, mm. EFFin toimesta.

Muutos oli tarkoitus tehdä jo vuonna 2019, mutta kehittäjien vastustuksen ja suuren yleisön kritiikin vuoksi Google on siirtänyt muutoksen aikataulua aina vain eteenpäin.



Nyt armonaika on kuitenkin ilmeisesti tullut täyteen, sillä ensi viikosta alkaen Chrome alkaa varoittamaan käyttäjiä siitä, että V2-rajapintaa käyttävät lisäosat lopettavat pian toimimisen.

Varoitusten jälkeen on sitten vuorossa se aika, jolloin Manifest V2 -lisäosien toiminta loppuu kokonaan. Tälle Google ei ole antanut tarkkaa aikataulua, mutta yhtiö kertoo tuen loppuvan "muutaman kuukauden sisällä".

Google on viimeisen vuoden sisään ottanut huomattavasti kovemman asenteen mainosestäjiä kohtaan ja mm. Googlen omistama YouTube ei enää salli palvelun käyttöä mainosesto-lisäosien kanssa.

Lähes kaikki selaimet pohjautuvat Chromen taustalla olevaan Chromium-selaimeen, joten muutos tulee koskemaan myös muita selaimia elleivät ne tee erikseen muutoksia selaimen ytimeen jatkossa. Ainoa merkittävä poikkeus on Firefox, joka tukee Chromen lisäosia - ja aikoo tukea myös Manifest V2 -lisäosia jatkossakin.

Mainosten esto onnistuu jossain määrin myös Manifest V3 -rajapinnan avulla, mutta ei niin tehokkaasti ja tarkasti kuin nykyisellä Manifest V2 -rajapinnalla.