ChatGPT:n ääni muistuttaa liikaa Scarlett Johanssonin ääntä

OpenAI on päättänyt lopettaa ainakin toistaiseksi ChatGPT:n hiljattain julkistetun puheäänen käytön.

ChatGPT:n tuorein uudistus, GPT-4o -kielimallin muodossa on loksauttanut leukoja ympäri maailmaa. Sen viiveettä puheeseen luonnollisesti reagoimalla vastaava tekoälymalli on ollut yksinkertaisesti hämmennystä herättävän hyvä.

Mutta samalla kymmenet mediat ja tuhannet nettikommentoijat ovat vetäneet saman lopputuloksen uudesta puhuvasta ChatGPT:stä eli Sky-nimisestä naisäänestä: ääni kuulostaa täsmälleen samalta kuin näyttelijä Scarlett Johansson.

Valinta on tietysti sinänsä sovelias: Johanssonin tähdittämä Her -elokuva vuodelta 2013 on ollut viimeisen puolentoista vuoden ajan ajankohtaisempi kuin koskaan aiemmin. Siinä Johansson antaa äänensä tekoälylle, johon elokuvan päähenkilö rakastuu.

Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että OpenAI ei ole pyytänyt lupaa Johanssonilta äänensä käyttöön ja yhtiö myös kiistää täysin sen, että kyseessä olisi Johanssonin ääni. Sen sijaan yhtiö kertoo palkanneensa useita ääninäyttelijöitä ChatGPT:n puhujaäänten luontia varten. Johansson ei ollut yksikään heistä ja yhtiön mukaan Skyn ääni kuuluu yhdelle palkatuista ääninäyttelijöistä.



Nyt yhtiö on kuitenkin päättänyt luopua Skyn äänen käytöstä - ainakin toistaiseksi.

Alla vertailun vuoksi Her-elokuvan traileri ja sen jälkeen OpenAI:n demovideo, jossa Sky on puhujaäänenä: