Perplexity -hakukone keräsi isoja nimiä rahoittajikseen

Sosiaalisen median tuulet ovat vaihdelleet vuosien saatossa. Verkkosivustoja on noussut ja kuollut. Teknologiat ovat menneet ja tulleet. Mutta yksi on pysynyt järkähtämättä kuninkaana: Googlen hakukone.

Sen täysin ylivoimaista valtaa ei ole onnistunut haastamaan mikään yhtiö yli 20 vuoteen. Edes Microsoft ei valtavan rahakirstunsa kanssa ole onnistunut aiheuttamaan pienintäkään siivua Googlen hakumarkkinoiden monopoliin. Ja ns. vaihtoehtoiset hakukoneet, kuten DuckDuckGo eivät saavuta globaalissa mittakaavassa edes yhden prosentin markkinaosuutta.

Googlen täydellisen ylivoiman vuoksi hakukoneisiin ei ole jaksettu edes panostaa. Sijoittajia ei kiinnosta polttaa rahojaan mahdottomiin projekteihin ja fiksuille propellihatuille löytyy parempaakin tekemistä kuin hakata päätään seinään mahdottoman tehtävän kanssa.

Mutta nyt markkinoille on syntynyt ensimmäinen jokseenkin merkittävää rahoitusta kerännyt (maksumuuri) hakukone-startup. Perplexity on onnistunut haalimaan itselleen jo 74 miljoonan dollarin (noin 67,5 miljoonaa euroa) verran rahoitusta, joka on samalla suurin hakukone-startupin keräämä rahoituspotti vuosiin.



Tokihan 74 miljoonan taalan potti kannattaa laittaa perspektiiviin: Google teki vuonna 2022 voittoa noin 79 miljardia dollaria. Eli karkeasti laskien, Google tienaa viivan alle voittoa 8 tunnissa sen, mitä Perplexityn koko rahoituspotti on.

Perplexity on myös "vain yksi monista", sillä se ei ole varsinaisesti perinteinen hakukone, vaan tekoälyyn pohjautuva "vastauskone". Eli kuten Bingin uusimmat versiot tai vaikkapa ChatGPT. Perplexityn merkittävin ero on kuitenkin sen lähdeviittausten tarkkuus ja se, että sitä ei ole suunniteltu "muuten vain jutteluun", vaan nimenomaan tarkkojen vastausten jakeluun.

Mielenkiintoiseksi Perplexityn tekevät sen sijoittajat. Instituutionaalisten sijoittajien lisäksi yhtiötä ovat rahoittaneet mm. Amazonin perustaja Jeff Bezos, YouTuben entinen johtaja Susan Wojcicki sekä, hämmentävästi, Googlen tekoäly-yksikön johtaja Jeff Dean.