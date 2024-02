Google TV:llä varustetut Nokia-televisiot nyt saatavilla Suomessa

Vuoden 2023 lopulla Nokia-televisioista vastaava StreamView julkisti uusia Nokia-televisioita. Vaihtoehtoja on viisi kappaletta, ja nyt ne ovat saatavilla Suomessa.

Kaikki mallit kuuluvat edulliseen hintaluokkaan.

Tarjolla on kaksi HD-mallia, joiden erikoisuus on 12V-liitäntä. Tämän ansiosta ne sopivat vaikkapa matkailuautoon käytettäväksi. Kokovaihtoehdot ovat 24 ja 32 tuumaa. Pienemmän mallin suositushinta on 279 euroa ja suuremman 349 euroa.

Full HD -tarkkuudella kokovaihtoehtoja löytyy kolme: 32, 40 ja 43 tuumaa. 32-tuumainen malli maksaa 299 euroa, 40-tuumainen 329 euroa ja suurin vaihtoehto 349 euroa.

Suomessa Nokia-televisioita myyvät ainakin Telia, Elisa ja Power.

Uusissa Nokia-televisioissa hyödynnetään Google TV -käyttöliittymää, kun aiemmissa malleissa on käytössä Android TV tai Fire TV. Google TV pohjautuu Androidiin, joka uusissa malleissa on Android 12. Google TV pyörittää samoja ohjelmia kuin Android TV.



Liitäntäpuolelta löytyy kolme HDMI 1.4 -liitäntää, kaksi USB-A (2.0) -liitäntää, S/PDIF, optical

AV ja Ethernet. Tarjolla on myös Bluetooth ja Wifi. RAM-muistia on 1,5 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 8 gigatavua.