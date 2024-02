Bluesky sai yli 800 000 uutta käyttäjää vuorokaudessa

Muun muassa X:n kanssa kilpaileva Bluesky avautui kaikille käyttäjille eilen. Vuoden ajan palveluun pystyi liittymään vain kutsun kautta.

Avoimet ovet sai luonnollisesti käyttäjät liikkeelle ja nyt Bluesky on paljastanut muutamia tilastoja vuorokauden osalta.

Blueskyen virallisella tilillä kerrotaan, että palvelulla on nyt yli 4 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää. Uusia käyttäjiä palveluun on tullut ensimmäisen avoimen päivän aikana yli 800 tuhatta. Keskimäärin joka sekunti palveluun luodaan 8,5 uutta tiliä.

Lisäksi 24 tunnin aikana palvelussa on tehty 2 miljoonaa julkaisua.

Käyttäjäryntäys sai palvelun hetkellisesti solmuun Suomen aikaa aamulla, mutta sittemmin palvelu on toiminut kuten pitääkin.

Kasvua on varmastikin luvassa vielä runsaasti, mutta palvelulla on vielä matkaa kilpailijoihin. Mastodonilla on vajaa 9 miljoonaa käyttäjää, kun taas Metan Threadsilla, joka avautui Euroopassa joulukuussa, on yli 160 miljoonaa käyttäjää ja X:llä (Twitter) tätäkin enemmän.



Tällä hetkellä käyttäjille on vaihtoehtoja tarjolla, ja pidemmällä aikavälillä tulemme näkemään, mikä palveluista lopulta houkuttelee käyttäjiä eniten.

