Poliisi lopettaa operatiivisen viestinnän X-palvelussa - jatkossa viestintää voi seurata Poliisi.fi -sivustolla

Elon Muskin alaisuudessa Twitter eli nykyinen X on kokenut muutoksia, jotka eivät ole olleet käyttäjien mieleen. Näiden muutosten takia useat käyttäjät ja organisaatiot ovat poistuneet X:stä ja siirtyneet muiden palveluiden pariin.

Äskettäin Yle Areena lopetti palvelun käytön. Ylen mukaan alusta ei enää palvele asiakkaita monipuolisesti ja tasavertaisesti.

Nyt puolestaan Suomen poliisi kertoo, että se lopettaa operatiivisen viestinnän X:ssä 1. helmikuuta 2024 ja siirtää sen Poliisi.fi -sivustolle.

Poliisi on käyttänyt viime vuodet operatiiviseen viestintään (mm. henkeen ja terveyteen liittyvät tehtävät, akuutit rikosasiat, liikenneonnettomuudet) Twitteriä, nykyistä X-palvelua. Palvelun kautta on tavoitettu ennen muuta media, jonka kautta poliisin viesti on välittynyt nopeasti ja tehokkaasti suurelle yleisölle.

Palveluun toteutetut muutokset ovat poliisin mukaan johtanut etenkin viestien näkyvyyden heikkenemiseen. Poliisin mukaan tärkeätkin viestit, kuten avunpyynnöt kadonneen henkilön etsimiseen, saattavat nousta uutisvirtaan vasta tuntien tai jopa päivien päästä.

"Poliisille on operatiivisessa viestinnässä ensiarvoisen tärkeää nopeus ja luotettavuus. Kun haluamme joko välittää tietoa meneillään olevista tapahtumista tai tarvitsemme yleisön apua tai havaintoja, meidän on voitava luottaa siihen, että viesti välittyy vastaanottajille lähes reaaliajassa", poliisitarkastaja Eeva Törmänen Poliisihallituksesta sanoo.

Jatkossa operatiiviset viestinnät hoidetaan Poliisi.fi -sivustolla. Kyseessä ei ole uusi alusta, mutta jatkossa sitä käytetään eri tavalla.

"Operatiivisen tilanteen käynnistyessä ensitiedot julkaistaan poliisin Poliisi.fi verkkopalvelussa. Kun uutta tietoa on saatavilla, se päivitetään uutiseen samaan tapaan kuin verkkolehdissä", ylitarkastaja Timo Torvinen Poliisihallituksesta kertoo.

Kokonaan poliisi ei X:stä poistu. Jatkossakin poliisin tiedotteet julkaistaan X:ssä PoliisinTiedotteet -tilillä.

Muutosta ei ole otettu kovinkaan hyvin vastaan X-palvelua käyttävien keskuudessa. Käyttäjät ovat muun muassa kommentoineet päätöstä huonoksi ja virheelliseksi. Esille on nostettu myös se, että käyttäjä voi itse valita selaako julkaisuja Sinulle- vai Seurataan-fiidin kautta. Sinulle-aikajanalla näkyy algoritmin poimimia viestejä, kun taas Seurataan-osiossa näkyvät reaaliajassa käyttäjän seuraamien tilien viestit.