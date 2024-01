Samsungilta kolme uutta Odyssey OLED -pelinäyttöä

CES 2024 -messut pidetään tänä vuonna 9. - 12. tammikuuta, mutta useat valmistajat esittelevät uutuuksiaan jo ennen messuja. Valmistajista esimerkiksi Samsung on jo julkaissut uusimmat Odyssey OLED -pelinäytöt.

Uusia näyttöjä julkaistiin kolme kappaletta: Odyssey OLED G9 (G95SD), Odyssey OLED G8 (G80SD) ja Odyssey OLED G6 (G60SD). Kaikki mallit hyödyntävät Samsungin QD-OLED-paneelia.

Kolmikosta suurin on G9, sillä se on kooltaan 49-tuumainen ja kaareva. Tarkkuus on 5120 x 1440 ja kuvasuhde leveä 32:9.

G8 ja G6 ovat puolestaan Samsungin ensimmäisiä tasaisia OLED-pelinäyttöjä. G8 on kooltaan 32-tuumainen ja käyttää 4K-tarkkuutta (3840 x 2160) 16:9 -kuvasuhteella.

G9 ja G8 käyttävät 240 hertsin virkistystaajuutta ja 0.03 ms GTG vasteaikaa.

G6 on pienempi 27 tuuman koolla ja käyttää QHD-tarkkuutta (2560 x 1440) 16:9 -kuvasuhteella, mutta virkistystaajuus on korkeampi 360 hertsiä. Vasteaika on myös 0.03 ms.

Näytöt ovat saaneet AMD FreeSync Premium Pro- ja DisplayHDR True Black 400 -luokitukset. Liitäntöjen osalta tarjolla on kaksi HDMI 2.1 -porttia ja yksi DisplayPort 1.4. Lisäksi löytyy USB-liitäntöjä.



Uutena ominaisuutena G9 ja G8 sisältävät Multi Control -ominaisuuden, joka mahdollistaa kuvien ja tekstin siirron näytön ja muiden Samsungin laitteiden välillä.

Näissä näytöissä on Samsungin älytelevisioista tuttu käyttöliittymä eli sisältöä voi kuluttaa ilman tietokonetta. Tarjolla on myös Matter-tuella varustettu Samsung SmartThings Hub eri laitteiden hallintaa varten.

Jokaisen näytön takaa löytyy Core Lighting+ -valaistus.

Hintaa tai saatavuutta ei toistaiseksi ole tiedossa. Esimerkiksi G9:n edeltäjäversio G95SC-malli tuli Suomessa saataville kesällä 2 249 euron hintalapulla.