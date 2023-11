Ninebotin 399 euron E2 Pro D -sähköpotkulauta yltää 35 kilometrin kantomatkaan 20 km/h ajonopeudella

Lyhyen matkan liikenteeseen tuotteita valmistava Segway-Ninebot julkisti edullisempaan hintaluokkaan sopeutuvan Ninebot eKickScooter E2 Pro D:n.

Yrityksen mukaan uusi sähköpotkulauta sisältää viimeisintä teknologiaa, ja sopii kaikille kaupunkiajajille.

Segway-Ninebotin RideyLONG-teknologian ansiosta 275 Wh:n (7650 mAh) akun kantomatka on kasvanut, sillä sen toimintasäde on pisimmillään 35 km ajonopeuden ollessa 20 km/h (Standard ja Sport). Kantamaa saa pidennettyä vielä viidellä kilometrillä, jos ajaa 15 km/h nopeudella.

AfterDawn on muun muassa testannut Ninebot by Segway F25E -sähköpotkulaudan, jonka kantamus osoittautui pettymykseksi.

700 W:n takamoottori takaa tehokkaan ajon, ja suurin nousukulma on laitteelle jopa 18 %.

Uudessa laudassa on 10 tuuman tubeless-renkaat, jotka ovat yrityksen mukaan "mukavat, vakaat ja lähes huoltovapaat". E2 Pro D on varustettu älykkäällä Traction Control System (TCS) -luistonestojärjestelmällä, joka lisää pitoa liukkailla teillä ja soralla, mikä puolestaan parantaa sekä ajovakautta että ajoturvallisuutta. Kaupunkiajon turvallisuutta edistävät myös integroidut suuntavilkut, jotka varmistavat kuljettajan näkyvyyden liikenteessä.





Ohjaustangossa on 2,8-tuumainen näyttö, josta näkee ajaessa tietoja. Ajomatkoja, akunkestoa ja ajoasetuksia voi katsella Segway-Ninebot App 6.0 -sovelluksen kautta. E2 Pro D on yhteensopiva Applen "Find My" -toiminnon kanssa, joten KickScooter on tarvittaessa helppo löytää iPhonen, iPadin tai Macin Find-sovelluksen avulla. NFC:tä laudassa ei ole lukitusta tai avaamista varten.

Painoa laudalla on 18.8 kg ja se on saanut IPX4-luokituksen.

E2 Pro D tulee saataville vuoden 2023 lopussa ja sen hinta on 399 euroa.

