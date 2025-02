Podimolla yli miljoona maksavaa tilaajaa - Suomessa podcast- ja äänikirjapalvelun tilaajamäärät kasvussa

Suomessa 30. elokuuta 2022 toimintansa aloittanut podcast- ja äänikirjapalvelu Podimo on tiedottanut, että palvelu on ylittänyt yli miljoonan maksavan asiakkaan rajan kansainvälisesti.

Vuoden 2019 perustamisensa jälkeen Podimo on laajentanut toimintaansa kuuteen maahan Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Yhtiön liiketoiminta on muutamassa vuodessa noussut voitolliseksi kolmella markkina-alueella ja tavoitteena on päästä voitolle kaikilla markkinoilla vuoden 2025 loppuun mennessä, Podimon tiedotteessa kerrotaan.

Podimon tilaajat kansainvälisesti kuuntelevat keskimäärin 20 tuntia sisältöä kuukaudessa ja heidän seurannassaan on 3-4 eksklusiivista ohjelmaa viikossa.





Suomessa Podimon sisältöjä kulutettiin vuoden 2024 aikana noin 12 miljoonaa tuntia eli lähes tuplasti enemmän kuin vuonna 2023 (6,7M tuntia). Myös tilaajamäärät ovat Suomessa kasvaneet merkittävästi, sillä niiden määrä lisääntyi vuoden 2024 aikana 63 %. Tarkkoja lukemia tiedotteessa ei kuitenkaan mainita.

"Yleisesti podcastien suosio jatkaa tasaista kasvuaan, ja tuntuu, että Suomessa on nyt meneillään podcastien kulta-aika, josta osaltaan kertoo meidän paikallisesti kasvaneet asiakas- ja kuuntelumäärät", kertoo Johannes Saukko, Podimon Suomen maajohtaja.

Tämän vuoden aikana Suomessa Podimossa on aloittanut jo neljä uutta podcastia, kuten Vappu Pimiän Valo Pimiässä.

Podimo maksaa 9,99 euroa kuukaudessa.