Dreamen robotti-imuri moppaa tehokkaasti reunat, mutta välttää kastelemasta mattoja irrottamalla mopit itsenäisesti

Kiinalainen Dreame julkisti IFA 2023 -messuilla uuden robotti-imurin, joka on Dreamen uusi lippulaivamalli. Dreame L20 Ultra on tehokas robotti-imuri, mutta siinä on myös vahvasti panostettu moppausominaisuuksiin.

L20 Ultrassa on Vormax-imujärjestelmä, joka takaa jopa 7 000 pascalin imutehon. Tämän ansiosta pöly, roska, hiekka ja muu lika irtoavat tehokkaasti lattialta ja matoilta.

Pohjassa on myös kaksi nopeasti pyörivää harjasosaa. Erikoisena ominaisuutena robotti ulottaa moppausosan tavallista kauemmaksi, lähemmäksi seinän reunaa MopExtend -teknologian avulla.

Moppaavien robotti-imurien ongelmana on se, että märkä moppi saattaa mattojen kohdalla olla enemmän haitaksi kuin hyödyksi. Roombassa tämä ratkaistiin siten, että mopin siivousliinaa säilytetään robotin itsensä päällä ja robotti kääntää mopin itsensä alle vain silloin, kun sitä tarvitaan.





L20 Ultran kohdalla ongelmaa on lähdetty taklaamaan eri tavalla.

Mattojen kohdalla robotti osaa itsenäisesti irrottaa ja jättää mopit laitteen lataus- ja puhdistustelakkaan. Toisena vaihtoehtona robotti nostaa jonkin verran pyöriviä harjasosia ilmaan, joten ne eivät osu maton pintaan. Kolmas vaihtoehto on se, että robotti kiertää matot, kun moppaus on käytössä.

Robotin telakassa on 3,2 litran rikkasäiliö, joka Dreamen mukaan tarjoaa riittävästi tilaa jopa 75 päivän siivoustarpeisiin ennen tyhjennystä. Viime vuoden Bot L10s Ultran rikkasäiliön telakassa on 3 litran säiliö, johon pölyä ja muuta likaa mahtuu jopa 60 päivän edestä.

Asemassa on 4,5 litran puhdasvesisäiliö, josta vesi siirtyy automaattisesti robottiin.

Telakointiasema osaa pestä ja kuivata likaantuneet moppausosat itse. Kuivaus tapahtuu kuumailmapuhalluksella, mikä ehkäisee homeen muodostumista moppeihin.

L20 Ultrassa on vahvasti panostettu tekoälyyn.

Imurissa on kehittynyt pölyntunnistusjärjestelmä, joka auttaa imuria analysoimaan mikäli tietty kohta tai huone tulisi imuroida toisenkin kerran. Tämän toiminnon ansiosta imuri osaa mukautua eri vuodenaikojen vaihtuviin haasteisiin, kuten esimerkiksi siitepölykauteen tai eläinten karvanlähtöön.

Tekoälyn avulla robotti kykenee tunnistamaan jopa 55 erilaista esinettä ja väistelemään niitä. Tämä järjestelmä mahdollistaa huoneiden tehokkaan siivoamisen huolellisesti ja aikaa tuhlaamatta. Siivoamisen jälkeen imuri osaa hakeutua takaisin telakkaansa latautumaan seuraavaa urakkaa varten.

Robottia ohjataan puhelinsovelluksen kautta. Sovelluksessa voi jakaa siivouksen eri osiin, luoda virtuaalisia seiniä, asettaa kieltoalueita tai ajastaa siivoustyöt sopivaan aikaan.

Suomessa Boston Group tuo myyntiin Dreame L20 Ultra -robottipölynimurin välittömästi 1 199 euron suositushinnalla.





IFA-messujen aikana myös esimerkiksi Roomba ja Roborock julkistivat uusia robotti-imureita, jotka osaavat myös mopata. Nämä kuitenkin sijoittuvat keskitasolle.