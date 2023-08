Virolainen yritys aloitti kauko-ohjattavien autojen testaamisen Helsingin kaduilla

Virolainen Elmo on laajentanut kauko-ohjattavien autojen testaamista Helsinkiin. Elmo kertoo, että Suomi on toinen maa Euroopassa, jonka kaduilla nähdään etäältä ohjattavia autoja. Virossa yritys ohjaa yli 100 sähköautoa Tallinnassa ja Tartossa.

Yritys esitteli autoja viime vuoden Slush-tapahtumassa Helsingissä. Niillä myös testiajettiin Helsingin kaduilla onnistuneesti. Nyt ohjattavat autot ovat edelleen testivaiheessa, mutta jo syksyllä Elmo pyrkii tarjoamaan kunnollista palvelua.

Elmon palvelu toimii siten, että asiakas pyytää Elmolta vuokra-autoa. Tämän jälkeen Elmon ohjaaja ohjaa etäältä 4G- ja 5G-verkkoja hyödyntäen lähimmän auton asiakkaan luo.

Kun auto on asiakkaalla, asiakas voi ajaa sen normaalisti mihin vain ja jättää auton parkkiin, jonka jälkeen etäkuljettaja ottaa jälleen auton haltuunsa ja ajaa sen seuraavan asiakkaan luo tai tarvittaessa lataukseen.

Etäohjaamista varten autossa on yhteensä kuusi kameraa, joista kolme on edessä, yksi takana ja yksi kummassakin sivupeilissä. Etäohjaajalla on käytössä ratti- ja poljinsetti sekä iso näyttö. Etäkuljettaja voi vaihtaa vaihdetta, käyttää vilkkuja ja vaikkapa laittaa pyyhkijät päälle. Etäkuljettaja näkee myös tärkeitä tietoja, kuten nopeuden ja jäljellä olevan ajettavan etäisyyden määrän.





Yle kertoo, että Suomessa Traficom, liikenne- ja viestintäministeriö ja poliisi hyväksyivät etäohjattavat autot sillä perusteella, että autot ovat myös Viron liikenneministeriön testaamia ja hyväksymiä.

Elmo on testannut yli 100 kilometrin tuntivauhtia etäohjauksen avulla, mutta Virossa ja Suomessa maksiminopeus liikenteessä on 22 kilometriä tunnissa.

Helsingissä autot ovat edelleen testivaiheessa, eikä Traficomin johtavan asiantuntijan Reijo Jälkön mukaan Elmolla ei vielä ole toimilupaa harjoittaa vuokraustoimintaa Suomessa.

Yrityksen tavoitteena on löytää Helsingistä yhteistyöhön yritys, jolle voitaisiin myöntää tarvittava teknologia kunnollista etäajopalvelua varten ja tämän jälkeen palvelu voitaisiin ottaa käyttöön Helsingissä. Elmon mukaan näin voisi tapahtua syksyn aikana.

Toistaiseksi autoissa on etäohjauksen aikana vielä turvakuljettaja, joka voi ottaa auton ohjaukseen hätätilanteen sattuessa. Turvakuljettaja poistuu autosta ennen asiakkaan saapumista ja palaa autoon, kun asiakas vapauttaa auton.

Viron ja Suomen viranomaiset sallisivat auton etäohjaamisen myös ilman turvakuljettajaa, mutta yritys haluaa pitää kuskit autoissa.



"Haluamme vielä lisää varmuutta sekä kuljettajille että tuotteelle", sanoo Elmon toimitusjohtaja Enn Laansoo.

Helsingin, Tallinnan ja Tarton lisäksi Elmo on testannut autoja muun muassa Pariisissa ja Los Angelesissa, yritys pyrkii laajentamaan toimintaansa uusiin paikkoihin.