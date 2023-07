Huhu: Nintendo Switchin seuraajan julkaisuajankohta selvillä, ei ole Switchin päivitetty versio

Nintendo Switch julkaistiin vuonna 2017. Julkaisunsa jälkeen se on pyyhkinyt lattiaa kilpailijoillaan Playstationeilla ja Xboxeilla. Konsoli on kautta aikain kolmanneksi myydyin pelikonsoli, 127 miljoonalla myydyllä yksiköllään. Edellä ovat ainoastaan Playstation 2 sekä Nintendo DS. Vertailun vuoksi: Playstation 5 ylitti hiljattain 40 miljoonan myydyn konsolin rajapyykin ja Xbox X|S -sarjaa on myyty vain reilut 20 miljoonaa kappaletta.

Luonnollisesti odotukset seuraavalle Nintendon pelikonsolille ovat kovat. Ensimmäiset vakavasti otettavat huhut seuraajasta ovatkin nyt pulpahtaneet pintaan: VGC kertoo useammankin luotettavan, mutta nimettömän lähteen ilmoittaneen Switchin seuraajan näkevän päivänvalon loppuvuodesta 2024. Samaisten huhujen mukaan kehitysympäristö tulevalle konsolille on jo toimitettu muutamille Nintendon kannalta tärkeimmille pelistudioille.



Kyseessä olisi Switchin tyyliin hybridikonsoli, jota voi kuljettaa mukana, mutta myös kytkeä televisioon. Pitääkseen hinnat mahdollisimman alhaisina, Nintendon kerrotaan kallistuneen LCD-näyttöön tulevassa konsolissa, paremman mutta kalliimman OLED-näytön sijaan.

Switchin pelit eivät ilmeisesti tulisi toimimaan uutuudessa, mutta tämän osalta ilmassa on vielä enemmän kysymysmerkkejä kuin vastauksia. Myös perinteiset pelikasetit jatkavat olemassaoloaan myös tulevassa konsolissa, eli Nintendo ei ole vielä hyppäämässä pelkkien nettilatausten maailmaan.