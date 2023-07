Mikä tekoäly on paras? ChatGPT vs Bing vs Bard, botit vastasivat kysymyksiimme

Erilaiset tekoälyä käyttävät keskustelupalvelut ovat vuoden 2023 aikana päätyneet suuren Internetin kansan käyttöön. Nämä chatbotit osaavat esimerkiksi vastata kysymyksiin, tiivistää tekstiä, keksiä tarinoita ja luoda koodia. Suosituin vaihtoehto on OpenAI:n ChatGPT. Tämän perässä tulevat Microsoftin Bing, joka hyödyntää OpenAI:n luomaa kielimallia, sekä Googlen Bard.

Chatbotit ovat varsin monipuolisia, mutta tässä vertailussa keskityin vertailemaan erityisesti niiden kykyä vastata erilaisiin kysymyksiin.

Esitin jokaiselle tekoälylle useita kysymyksiä, joiden aiheet vaihtelivat laidasta laitaan. Kysyin esimerkiksi chatbotilta ohjeita uuden puhelimen ostoon ja lomareissun suunnitteluun. Jokainen botti osaa suomea, joten kysymykset esitettiin suomeksi.



Huomiot vastauksista

Näistä kolmesta vaihtoehdosta Bing ja Bard osaavat antaa reaaliaikaista tietoa uutta dataa hyödyntäen.

ChatGPT puolestaan itse kertoo, että sen tiedot ovat peräisin syyskuusta 2021. Tämä tarkoittaa, että ChatGPT:llä ei ole ajantasaista tietoa tapahtumista tai kehityksistä, jotka ovat tapahtuneet tuon ajan jälkeen.

Tämä myös näkyy tietyissä kysymyksissä. Kysyin boteilta vaihtoehtoja alle 500 euron puhelimen ostamiseen.

ChatGPT:n vaihtoehdot ovat vanhoja ja siten epäluotettavia. Bingin vaihtoehdot ovat parhaita, mutta eivät kuitenkaan täydellisiä. Bing kertoo ilmoittaa käyttäneensä yhtenä lähteenä Puhelinvertailun listaa parhaista puhelimista ja antaa linkin lisätietojen hankkimiseen. Bardin tarjonta puolestaan osuu välimaastoon. Osa vaihtoehdoista on järkeviä ja osa ei niinkään.

Osa kysymyksistä tuntuu tuottavan Bardille suuria ongelmia, vaikka reaaliaikaiset tiedot pitäisi olla sillä käytettävissä. Tiedustelin paikallisen koripalloseuran joukkueen tilannetta. Vastauksena Bard keksi omasta päästään kokoonpanon. Bing puolestaan onnistui vastaamaan melko hyvin kysymykseen ja ChatGPT ei tietenkään osannut vastata ollenkaan.





Bing on kolmikosta tällä hetkellä monipuolisin tiedonhakuun. Bing nimittäin käytännössä aina tarjoaa linkkejä ja lähteitä vastauksen tueksi, joka helpottaa oikean tiedon saamista. Bard ja ChatGPT eivät anna linkkejä lähteisiin.

Tietyissä kysymyksissä Bing näyttää tuloksessa myös kuvan. Robotti-imureista kysyttäessä Bing näyttää vastauksen lopussa mainoksia robotti-imureista. Toistaiseksi Bard ei tällaista vielä tee.

Bing on kuitenkin kolmikosta hitain. Bard ja ChatGPT antavat selvästi nopeammin vastaukset, kun taas Bing kirjoittaa pidempää vastausta näytölle välillä yllättävänkin kauan.

Bard on kolmikosta tuorein chatbotti - ja eniten kehityksen tarpeessa. Osa Bardin vastauksista on nimittäin hyvinkin erikoisia ja tekoäly keksii vastauksiin omiaan.

Esimerkiksi kysyttäessä AirBalticin lentoreiteistä Tampereelta Bard muun muassa kertoo lentoyhtiön lentävän Turkuun. Osa vaihtoehdoista on kuitenkin myös oikein.

Kokonaisuutena Bing vaikuttaa tällä hetkellä parhaalta vaihtoehdolta, sillä vastaukset ovat yleensä melko luotettavia ja lisäksi vastauksissa on linkkejä käytettyihin lähteisiin. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua hyvin nopeasti, sillä palveluita kehitetään jatkuvasti.

Alla on osa käytetyistä kysymyksistä ja erilaisista viesteistä. Vastaukset ovat tiivistettyjä.



Kysymykset ja vastaukset

Miten tekoälyä kannattaa hyödyntää?

Kaikki osaavat antaa järkeviä vaihtoehtoja tekoälyn hyödyntämiseen.



Keksi minulle viisi erilaista vitsiä.

ChatGPT ja Bing antavat viisi erilaista vitsiä, Bard vain yhden.



Miksi leppäkertuilla on pilkkuja?

Kaikki osaavat kertoa, että leppäkertuilla on pilkkuja suojaukseksi petoja vastaan.



Kuinka paljon on 18 kertaa 15 jaettuna viidellä?

Kaikki saavat tulokseksi 54.



Jos Make painaa 120kg, Lauri painaa 80kg ja Riston paino on puolivälissä Lauria ja Makea, niin paljonko Risto painaa?

Kaikki ymmärtävät kysymyksen ja antavat vastaukseksi 100kg.



Kumpi ja Kampi tappelivat. Kumpi voitti?

Bing ymmärtää, että kyseessä on vitsi. ChatGPT ei osaa kertoa ilman lisätietoa voittajaa. Bard puolestaan kertoo, että Kumpin ja Kampin taistelusta ei ole olemassa varmaa tietoa.



Kuka on Suomen kuningas?

Kaikki tietävät, että Suomella ei ole kuningasta.



Etsin uutta alle 500 euron puhelinta. Anna minulle viisi vaihtoehtoa ja lyhyt kuvaus jokaisesta puhelimesta

ChatGPT antaa epäluotettavia ja vanhoja tuloksia. Bingin vaihtoehdot kolmikosta laadukkaimpia, mutta eivät täydellisiä. Bardin vaihtoehdot ovat osittain hyviä.



Kumpiko on parempi iPhone vai Android-puhelin?

Bard antaa taulukon ominaisuuksien vertailuun. Osa vertailun tuloksista on hassuja, sillä esimerkiksi sovellusten kohdalla Bard kertoo iPhonen tarjoavan enemmän iPhone-sovelluksia iPhonelle kuin Androidille. Muuten kaikkien kolmen vastaus ovat järkeviä ja vastauksena saatiinkin muutamia hyödyllisiä näkökohtia alustojen eroista.







Bardin antoi vastauksessa taulukon

Miksi Huawein puhelimissa ei enää käytetä Androidia?

Kaikki osaavat kertoa, että Huawei ei käytä Androidia uusimmissa puhelimissaan, koska Yhdysvaltain hallitus asetti Huawein mustalle listalle vuonna 2019.



Mitä kannattaa ottaa huomioon robotti-imuria ostaessa?

Kaikki osaavat antaa järkeviä huomioon otettavia seikkoja, kuten hinnan, puhdistustehon ja akunkeston.



Suunnittelen lomareissua Eurooppaan. Mihin paikkakunnille AirBaltic lentään Tampereelta ja

paljonko lennot maksavat?

ChatGPT ei osaa antaa oikeaa tietoa. Bing antaa oikeita vastauksia. Bard antaa pitkän listan vaihtoehdoista, mutta vain osa on näistä oikein. Bard kertoo, että halvimmillaan lennot Tampereelta Eurooppaan maksavat noin 50 euroa. Muut eivät anna tuollaista tietoa.



Mikä on eniten katsojia elokuvateatterissa kerännyt Spede Pasasen elokuva?

ChatGPT:n ja Bingin mukaan oikea vastaus on "Uuno Turhapuro armeijan leivissä" vuodelta 1984 (katsojamäärä 1,2 miljoonaa). Bardin mukaan eniten katsojia elokuvateatterissa kerännyt Spede Pasasen elokuva on Uuno Turhapuron ura, jota kävi katsomassa yli 1,3 miljoonaa katsojaa.



Milloin Suomessa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön kesäaika?

Kaikki antoivat vuodeksi 1981. Bing ja Bard kertovat lisäksi, että ensimmäisen kerran kesäaikaa kokeiltiin toisen maailmansodan aikaan vuonna 1942.



Kirjoita minulle 30 tapaa motivoida itseäni.

Kaikki antoivat ohjeiden mukaisesti 30 neuvoa.



Karhu Basketin joukkue kaudella 2023 - 2024?

Bard kertoo mm. NBA-pelaaja Lauri Markkasen kuuluvan joukkueeseen. Bing saa joukkueen lähes oikein. ChatGPT ei anna mitään, sillä palvelulla ei ole uutta tietoa käytössä.







Tietyt kysymykset tuottavat Bardille pahoja ongelmia ja Bard keksii omasta päästään vastauksen



Nämä kolme palvelua eivät suinkaan ole ainoita, jotka tarjoavat keskustelua ja vastauksia chatin avulla. Chattia tarjoavat esimerkiksi You.com -hakukone ja Neeva-hakukone. Lisäksi tekoälyä käyttäviä palveluita on paljon muunlaisiakin, joista olemme useaan otteeseen uutisoineet. Yksi mielenkiintoisimmista palveluista on Midjourney, joka luo kuvia syötetyn tekstin perusteella. Tämän jutun artikkelikuva on luotu Midjourneyn avulla.