100 miljoonaa käyttäjää 5 päivässä - Threads laittoi ennätyksen uusiksi

Instagramin Threads -sovellus julkaistiin vain viisi päivää sitten, mutta odotetusti palvelu on laittanut ennätykset uusiksi käyttäjämäärän suhteen, kertoo palvelun käyttäjämääriä seuraava Quiver Quantitative -tili.

Threadsilla on nyt yli 100 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää vain viiden päivän jälkeen. Aiemmin nopeimmin kasvanut palvelu oli OpenAI:n ChatGPT, joka sai 100 miljoonaa yksittäistä käyttäjää kahdessa kuukaudessa.

Threads sai parissa tunnissa kaksi miljoonaa käyttäjää ja 70 miljoonaa käyttäjän raja rikkoutui jo parin päivän kuluttua.





Nopeaa kasvua selittää osittain helpoksi tehty palveluun liittyminen, sillä Threads hyödyntää Instagram-tunnuksia ja myös samoja käyttäjiä voi helposti seurata kummassakin palvelussa.

Todennäköisesti 100 miljoonan raja olisi ylitetty vieläkin nopeammin, mutta palvelu ei vielä ole virallisesti saatavilla Euroopassa. Näiden ohjeiden avulla sovelluksen saa kuitenkin käyttöön myös Suomessa.

Threads on vaihtoehto Twitterille, joka on viimeaikoina joutunut huonoon valoon Elon Muskin tekemien muutosten myötä. Meta julkaisi Threadsin hyvään aikaan, joka omalta osaltaan teki palvelusta heti alkuun suositun.

Threads toimii Twitterin kanssa pitkälti samalla tavalla. Palveluun voidaan lisätä lyhyitä viestejä ilman kuvia tai kuvien ja videoiden kanssa. Myös linkkejä voi palvelussa jakaa.





Meta on myöntänyt, että julkaisun kanssa kiirehdittiin ja tämän takia palvelusta puuttuu monia oleellisia toimintoja. Tarjolla on esimerkiksi vain yksi aikajana, jossa näkyy sekalaisessa järjestyksessä seurattujen tilien ja tuntemattomien tilien julkaisuja. Myöskään hakutoiminto ei toimi kovinkaan hyvin ja palvelusta puuttuvat kokonaan avainsanat eli hashtagit. Uusia toimintoja on kuitenkin luvassa pian.

Meidän ensimmäisiä kokemuksia palvelusta voi lukaista tästä jutusta ja laita myös AfterDawnin tili Threadsissa seurantaan, mikäli palvelua jo käytät.