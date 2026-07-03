Sopu syntyi vihdoin: MTV:n kanavat palasivat Elisa Viihteeseen ja kaapeli-tv:hen

Kuukausia kestänyt sopimusriita teleoperaattori Elisan ja mediayhtiö MTV:n välillä on vihdoin ratkennut.

Yhtiöt tiedottavat solmineensa uuden jakelusopimuksen, jonka myötä MTV:n maksuttomat pääkanavat eli MTV3, MTV Sub ja MTV Ava ovat palanneet suorina lähetyksinä Elisa Viihteeseen sekä Elisan kaapeli-tv-verkkoon perjantaina 3. heinäkuuta kello 12.00 alkaen.

Kanavat palautuvat asiakkaille automaattisesti omille tuttujen kanavapaikoilleen, eikä muutoksen eteen tarvitse tehdä omia laite- tai kanavahakuja.

Osapuolten välinen kiista kulminoitui toukokuussa, kun MTV irtisanoi aiemmat jakelusopimukset. Tämän seurauksena kanavat pimenivät noin 800 000 suomalaisessa kotitaloudessa juuri jääkiekon MM-kisojen kynnyksellä. Katkos kosketti noin kolmannesta koko maan kotitalouksista ja aiheutti runsaasti arvostelua.. Pimennyksen aikana kuluttajat joutuivat turvautumaan kiertoteihin, kuten suorien lähetysten tallentamiseen tai erillisiin sovelluksiin seuratakseen ohjelmia.





Nyt saavutettu sopu on luonteeltaan kattava kokonaisuus. Neuvottelut koskivat mainosrahoitteisten kanavien suorien lähetyksen lisäksi MTV:n kanavia koskevaa tallennuspalvelua Elisa Viihteessä sekä MTV:n maksu-tv-kanavien jakelua Elisan kautta.

Uuden sopimuksen myötä myös syksyllä uhannut riski tallennuspalveluiden ja maksu-tv-sisältöjen katkeamisesta on väistetty. Elisan ja MTV:n mukaan uusi sopimus syventää yhtiöiden välistä yhteistyötä ja luo kestävän pohjan palveluiden sekä katselukokemuksen kehittämiselle tulevaisuudessa.

"Tavoitteenamme on ollut löytää ratkaisu, joka mahdollistaa MTV:n sisältöjen laajan saatavuuden Elisan palveluissa ja luo kestävän pohjan sisältöjen kehittämiselle myös tulevaisuudessa. On hienoa, että pääsemme nyt rakentamaan entistä vahvempaa yhteistyötä Elisan kanssa. Haluamme kiittää katsojia ja mainostajia kärsivällisyydestä neuvotteluiden aikana", sanoo MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen.

Sopimuksen tarkempia taloudellisia tai sopimusteknisiä yksityiskohtia yhtiöt eivät tässä vaiheessa avaa julkisuuteen.