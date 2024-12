Storytel ja Bookbeat nostavat hintojaan hurjasti - käyttävät uutta ALV-tasoa tekosyynä

Kirjojen arvonlisäveron taso nousee vuodenvaihteessa nykyisestä 10 prosentista 14 prosenttiin hallituksen päätöksellä.

Ruotsalaisomisteiset, Suomen markkinoita hallitsevat äänikirjapalvelut ovat käyttäneet arvonlisäveron nostoa tekosyynä, jolla ne runttaavat hintojaan reilusti ylöspäin - jälleen kerran.

Storytel on kertonut tilaajilleen jo hinnankorotuksista ja mm. 14,99e/kk maksava Premium-tilaus on nousemassa vuoden vaihduttua 19,99e/kk hintaiseksi. Eli nousua on hulppeat 33%.

Nopeasti laskettuna 14,99 euron kuukausihinnasta on nykyisin ollut veron osuus 1,36 euroa eli veroton hinta on ollut 13,63e/kk. Jos Storytel nostaisi hintoja ainoastaan uuden arvonlisäverotason (14%) mukaisesti, olisi uusi hinta vuodelle 2025 15,54e/kk. Eli yhtiö nostaa hintaa yli neljä euroa kuukaudessa suuremmaksi kuin mitä veron korotus oikeasti vaatisi.

Myös Bookbeat on nostamassa vastaavalla tavalla hintoja. Sosiaalisessa mediassa jaettujen viestien mukaan kallein Bookbeatin tilaushinta nousee nykyisestä 19,99e/kk tasosta hurjaan 26,99e/kk tasoon.



Mainitussa Bookbeatin tapauksessa 19,99e/kk hinnasta veron osuus on nykyisin 1,82e/kk. Jos hintaa nostettaisiin vain uuden verokannan mukaisesti (eli 10% sijaan 14% arvonlisäveroa), maksaisi tilaus 20,71e/kk. Eli Bookbeat korottaa ihan vain omia rahasammioitaan varten hintaa yli 6 euroa enemmän kuin mitä korkeampi verokanta edellyttäisi.

Storytelin tilaajilleen lähettämä viesti on ollut sisällöltään tällainen:

Kirjojen ALV nousee Suomessa 1.1.2025. Tästä syystä ja jotta voimme säilyttää sitoumuksemme korkealaatuisen ja monipuolisen sisällön tarjoamisesta, tulemme nostamaan Premium -tilauksesi kuukausimaksua 14,99 eurosta 19,99 euroon.

Sanamuodosta voisi päätellä, että Storytel pyrkii vihjaamaan vahvasti, että tukeva hinnankorotus johtuisi puhtaasti kohoavasta arvonlisäverosta, eikä niinkään yhtiön omista tarpeista.

Storytel ja Bookbeat nostivat kovalla kädellä hintojaan viimeksi vuoden 2023 alkupuolella.