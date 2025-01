Googlen haku vaatii nyt JavaScriptiä toimiakseen

Googlen hakukoneeseen on tehty merkittävä periaatteellinen muutos. Haku ei enää toimi, mikäli sitä yrittää käyttää ilman JavaScriptiä.

Käytännössä kaikki verkkoselaimet toki tukevat JavaScriptiä, mutta osa käyttäjistä kytkee tietoisesti JavaScriptin pois päältä selaimestaan. JavaScript on 1990-luvulla Mozillan kehittämä tekniikka, jolla verkkosivuihin voidaan lisätä dynaamisia toimintoja.

Vielä 1990-luvun lopulla Suomessakin varoiteltiin suurissa tiedotusvälineissä siitä, että selaimen JavaScript-toiminnot kannattaa kytkeä pois päältä, koska katsottiin, että niiden avulla sivustoille voidaan lisätä haitallisia ja tietoturvan kannalta vaarallisia toimintoja. Sittemmin JavaScriptista tuli tärkein tapa lisätä verkkosivuille mainoksia - ja tuolloinkin JavaSCriptin poiskytkemistä pidettiin näppäränä "köyhän miehen mainosestäjänä".

Vuosikymmenten kuluessa maailma on kuitenkin muuttunut merkittävästi ja useat suositut sivustot on rakennettu käytännössä täysin JavaScriptin varaan, eli ne eivät välttämättä edes toimi kunnolla ilman, että JavaScript-moottori on selaimessa päällä.



Mutta Google piti oman hakutulossivunsa hyvin kevyenä ja yhtiö ei tuonut hakutulosten näkymään juurikaan muutoksia, usein vuosikausiin. Nyttemmin tilanne on kuitenkin muuttunut ja Googlen hakutulossivukin tuntuu muuttuvan varsin usein, myös taustatekniikaltaan ja rakenteeltaan.

Google itse kertoo Techcrunchille antamassaan vastineessa, että vaatimalla JavaScriptin käyttöä, se ehkäisee pahantahtoisten bottien toimintaa hakutulossivuillaan.

Googlen mukaan "alle 0,1 prosenttia" Google-hauista tehdään nykyisin selaimilla, joissa JavaScript ei ole käytössä. Toki, tuhannesosakin Googlella tehdyistä hauista tarkoittaa vähintäänkin miljoonia hakuja ilman JavaScriptiä, joka päivä.

Todellinen syy sille, että Google on päättänyt estää javascriptittömät haut, saattaa kuitenkin piillä ns. hakukoneoptimoinnissa. Search Engine Journal on arvioinut, että muutoksen ansiosta Google pystyy paremmin rajoittamaan mm. erilaisia työkaluja, joiden avulla tarkistetaan miten hyvin tietty sivusto pärjää hakutuloksissa.