GitHub Copilot -tekoälystä julkaistiin ilmaisversio

Vaikka monen mielestä tekoälyn nykyinen hype alkoi kunnolla loppuvuodesta 2022, kun ChatGPT julkaistiin, niin samainen OpenAI:n kehittämä tekoäly oli ottanut takavasemmalla jo isoja loikkia.

Nimittäin ensimmäiset ihmiset, jotka pääsivät toden teolla äimistelemään GPT-tekoälyn toimivuutta käytännössä olivat ohjelmoijat. Microsoftin omistama, maailman suurin lähdekoodien varasto GitHub toi Copilot -ohjelmointiavustajan koodaajien käyttöön jo kesällä 2021.

Jo silloin uusi tekoälyavustaja vaikutti monen silmään lähes taikuudelta - joka sittemmin laajeni muuhunkin käyttöön ChatGPT:n myötä. Taikuus on kenties pääosin karissut tekoälyjen ympäriltä, mutta niiden käyttö on yleistynyt kaikilla elämänalueilla.

Mutta GitHubin Copilot on edelleen eittämättä yski suosituimmista tekoälyn sovellutuksista. Copilot pysyi pitkään kutsun takana olevana ominaisuutena, kunnes se avattiin vihdoin kaikkien halukkaiden käyttöön kesällä 2022 - hintalapun kera.



Sittemmin GitHub Copilotille on syntynyt lukuisa määrä kilpailijoita, jotka ovat haastaneet sen asemaa useillakin eri tavoilla. Mutta Microsoftin etuna on tietysti ollut se, että GitHub Copilot yhdistyy saumattomasti maailman suosituimpaan kehitystyökaluun, Microsoftin omistamaan VS Codeen sekä maailman suosituimpaan ohjelmakoodin hallintapalveluun, GitHubiin.

Mutta ilmeisesti kilpailijoiden niskaanhengitys alkoi hieman vaivaamaan Microsoftia, sillä yhtiö on päättänyt julkaista GitHub Copilotista myös ilmaisversion. GitHub Copilot Free on suunnattu lähinnä satunnaisesti tekoälyn apua kaipaaville ohjelmoijille: se on rajoitettu 2000 kooditäydennykseen kuukaudessa ja 50 viestiin kuukaudessa.