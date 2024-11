Instagram lopettaa aihetunnisteiden seurannan mahdollisuuden

Instagram on ryhtynyt tiedottamaan käyttäjiään siitä, että yksi palvelun perustoiminnallisuuksista lopetetaan pian.

Tietystä aihealueesta kiinnostuneet käyttäjät ovat voineet seurata Instagram-käyttäjien lisäksi myös avainsanoja eli ns. häshtägejä. Eli esimerkiksi oululainen IG-käyttäjä on voinut halutessaan seurata #oulu -tägiä ja nähnyt Instagramin syötteessä kaikki julkiset julkaisut kyseiseen avainsanaan liittyen.

Toiminnallisuus lakkautetaan 13.12.2024 jonka jälkeen avainsanoja ei voi enää seurata ja vanhat seurannat päättyvät nekin.

Instagram on tiedottanut asiasta käyttäjiä suoraan, jos he ovat seuranneet tähän saakka joitain avainsanoja palvelussa. Sosiaalisessa mediassa päätöstä on ihmetelty laajalti, koska toiminto on ollut varsin näppärä omien kiinnostuksen aiheiden seurantaan.

Syytä päätökselle ei ole Instagramin omistajalta Metalta kuultu.