Sähköautot toimivat luonnonkatastrofeissa varavirtalähteinä

Yhdysvaltain eteläosiin iski syyskuun lopulla neljännen luokan voimakkuudella hurrikaani Helene, joka aiheutti valtavaa tuhoa maan kaakkoiskulmalla.

Hurrikaani aiheutti yli 200 ihmisen kuoleman, yli 30 miljardin euron edestä taloudellista tuhoa sekä pitkiä sähkökatkoksia Yhdysvaltain eteläisissä osavaltioissa.

Mutta samalla eteläisten osavaltioiden asukkaat huomasivat yhden yllättävän seikan sähköautoistaan, josta on tulossa merkittävä myyntivaltti luonnonkatastrofien säännöllisesti koettelemissa osavaltioissa.

Osa sähköautoista tukee jo nyt joko V2H -tekniikkaa tai kehittyneempää V2G -tekniikkaa.

Ja tässä piilee sähköautojen vahvuus kriisien hetkellä: V2H eli vehicle to home mahdollistaa sen, että autosta voidaan ottaa sovittimella suoraan vaihtovirraksi muutettua sähköä kodin käyttöön. Eli sähkökatkon iskiessä riittää, että otetaan pitkä jatkojohto ja vedetään autosta sähköt kodin tärkeimpiin sähkölaitteisiin, kuten jääkaappiin ja pakastimeen.



V2H-tekniikkaa käyttivät jo useat amerikkalaiset Helenen aiheuttamien sähkökatkojen jälkeen. Esimerkiksi Fordin F-150 Lightning lava-auton täyteen ladatulla akulla voi pyörittää kodin tärkeimpiä sähkölaitteita toimminnassa usean vuorokauden ajan - tai vaikkapa eläinsairaalan toimintoja.

V2G eli vehicle to grid tarkoittaa puolestaan sitä, että auto tukee kaksisuuntaista latausta ja mahdollistaa sen, että auto syöttää virtaa suoraan sähköverkkoon. Japani on jo lainsäädännössä määrännyt sähköautot toimimaan sähköverkkoa tukevina akkuvarastoina, joilla voidaan reagoida vaikkapa taifuunien aiheuttamiin häiriöihin voimalaitoksissa. Maa on panostanut etenkin kriittisen infrastruktuurin, kuten sairaaloiden toimintavarmuuden tukemiseen autojen akkuvarastoilla.

Useimmat sähköautot eivät toistaiseksi tue kaksisuuntaista latausta, mutta monet valmistajat ovat kertoneet tuovansa tuen lähivuosina omiin autoihinsa - ja osaan vanhemmistakin malleista ohjelmistopäivityksillä. Sähköverkon pimennettyä polttomoottoriautojen tankkauskin muuttuu mahdottomaksi, koska huoltoasemien pumput eivät toimi ilman sähköä, joten sähköautojen akkuja käyttämällä voidaan myös mahdollistaa polttomoottoriautojen tankkauksen toimivuus.