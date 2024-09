Fordin patentti: Kuuntelee automatkustajien keskusteluja ja kohdentaa mainoksia niiden mukaan

Autojätti Fordin kehitysosastolla on ollut selkeästi tavallista reippaampi innovointitahti viime aikoina.

Yhtiö säväytti jo kesällä, kun se haki patenttia idealle, jossa auto muuttuisi nopeuskameraksi, joka käräyttää ylinopeutta ajavia naapuriautoja.

Nyt yhtiön patenttiputkesta on pullahtanut ulos jokaisen valvontayhteiskuntaa fanittavan autoilijan unelma, eli auto, joka kuuntelee herkeämättä kaikkia autossa käytäviä keskusteluja.

Keskusteluista auton omat puheentunnistusalgoritmit poimisivat tietoja talteen. Tiedot yhdistettäisiin muuhun auton keräämään dataan, kuten ajohistoriaan ja tietoon mm. siitä, mihin kaikkiin paikkoihin autolla on viime aikoina ajettu.

Nämä tiedot yhdisteltäisiin ja niiden pohjalta auton sisällä näytettäisiin ja toistettaisiin kohdennettuja mainoksia sekä kuljettajalle että matkustajille.

Fordin patenttihakemuksessa esimerkkitapaukseksi kuvataan tieto siitä, että autolla ollaan menossa ruokakauppaan, jolloin autossa oleville voidaan kohdentaa mainoksia ruokakaupan tuotteista - tai vaikkapa suositella toista ruokakauppaa.



Fordin patentti kuulostaa ehkä räikeältä, mutta lähes vastaavaa tehdään jo nyt, sillä todella monet automerkit myyvät kuljettajien tietoja eteenpäin mainostajille. Fordin tapauksessa erona on lähinnä se, että mainonta itsessään olisi kuultavissa ja nähtävissä suoraan auton sisällä. Usein käytäntöihin on pakko suostua, sillä ne on kirjattu suoraan auton järjestelmien käyttöehtoihin. Euroopan Unionissa meno on hieman vähemmän villiä, kiitos tiukempien yksityisyyslakiemme.