Threads maksaa rahaa suosituista julkaisuista - vaikka ne eivät olisi totta

Iso osa suomalaisista Twitterin käyttäjistä on hypännyt viimeisen 10 kuukauden aikana pois Elon Muskin sosiaalisesta mediasta. Käytännössä isoimmat käyttäjävirrat ovat suuntautuneet kahteen palveluun: itsenäiseen Blueskyhyn sekä Metan omistamaan Threadsiin.

Etenkin Threads on kasvanut vauhdikkaasti koko maailmassa ja palvelussa on nykyisin jo yli 200 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Threads on myös varsin tehokkaasti saanut Instagramin käyttäjiä kokeilemaan tekstipohjaista sosiaalista mediaa, integroimalla Instagramin ja Threadsin tiukasti toisiinsa.

Aktiivisesti Threadsia käyttävät käyttäjät ovat kuitenkin varmasti törmänneet palvelussa hieman erikoiseen ja jopa ärsyttävään ilmiöön, eli eräänlaiseen sosiaalisen median versioon klikkiotsikoista.

Eli epämääräiset, klikkauksia, kommentteja tai tykkäyksiä helposti keräävät julkaisut, joissa usein nostetaan jotain täysin itsestäänselviä asioita esiin ja perustellaan niitä vaikkapa "erilaisina mielipiteinä". Eli julkaisut ovat tasoa "Olen varmasti vähemmistössä tämän kanssa, mutta mielestäni leipä on tosi hyvää".



Taustalla vaikuttaa olevan Metan Creators' Program, joka maksaa riihikuivaa rahaa ohjelmaan kuuluville influenssereille, jos heidän julkaisunsa keräävät tarpeeksi näkyvyyttä Threadsissa.

Ongelmalliseksi tilanne on alkanut muodostumaan viime aikoina, kun epämääräiset tai jopa valheelliset vihjailut jostain uutisesta tai tapahtumasta alkavat keräämään silmäpareja, klikkauksia ja tykkäyksiä.

Eli epämääräiset, hieman salaliittoihin viittaavat julkaisut alkavat leviämään ohjelman luoman kannustimen pohjalta. Yksi bloggari käytti malliesimerkkinä hiljattaista Internet Archiven oikeusjuttua, jossa nimenomaan vihjailevat väärät väitteet tuntuivat leviävän Threadsissa - huomattavasti tehokkaammin kuin tylsät, oikeat faktat.

Raha kannustaa siis influenssereita viemään alustaa siihen suuntaan, jossa Twitter on ollut jo pidemmän aikaa: mehukkaiden, paljon silmäpareja keräävien epätotuuksien kanavaksi.

Toki aivan sillä tiellä Meta ei palvelunsa kanssa ole, mutta uhka on todellinen. Toki se auttaa pahimmissa ylilyönneissä, että Meta aktiivisesti rajoittaa poliittisen sisällön leviämistä alustallaan.

