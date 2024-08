OnePlussan Buds Pro 3 -kuulokkeet lupaavat luokkansa johtavan melunvaimennuksen

Teknologiabrändi OnePlus julkisti Buds Pro 3 -kuulokkeet yhtiön listan kärkipäähän. Suosittujen OnePlus Buds Pro 2:n seuraajana OnePlus Buds Pro 3 tulee tarjoamaan luokkansa johtavan melunvaimennuksen, tilaäänen ja korkeatasoista äänenlaatua tanskalaisen Dynaudion tukemana, OnePlus kehuu.

OnePlus Buds Pro 3 -kuulokkeet tulevat pian saataville heti lanseerauksesta alkaen kahdessa värissä: vaaleana (Lunar Radiance) ja mustana (Midnight Opus). Kuulokkeiden suositushinta on 199 euroa ja ne ovat Suomessa myynnissä OnePlussan virallisilla jälleenmyyjillä.

OnePlussan kuulokkeet maksavat vähemmän kuin esimerkiksi Googlen tuoreet kuulokkeet.

OnePlussan mukaan Buds Pro 3 saa kaiken musiikin raskaista rummuista korkeaan lauluun kuulostamaan fantastiselta. Kuulokkeissa on paranneltu kaksoiselementtiteknologia sekä kaksi DA-muunninta (Digital-to-Analog Converter) per kuuloke. Kahden muuntimen käyttö tarkoittaa, että yksi keskittyä kuulokkeen bassokaiuttimeen ja toinen diskanttikaiuttimeen.



Kummassakin kuulokkeessa on 11 mm:n bassokaiutin, jossa on kaksi magneettia, jotka lisäävät sen tuottamaa tehoa, sekä keraaminen ja metallinen komposiittikalvo. 6 mm:n diskanttikaiuttimessa on pieni mutta tehokas 35 mikrometrin litteä äänikela kaikenlaisten yksityiskohtien tuottamiseen.

Buds Pro 3:ssa on OnePlussan kaikkien aikojen parasta melunvaimennusteknologiaa. Adaptiivinen melunvaimennus vaimentaa jopa 50 dB:n verran.

Yhtiön mukaan adaptiivinen melunvaimennus on joustavampi, sillä melunvaimennustaso muuttuu automaattisesti, jos ympäristösi melutaso muuttuu.

Muuttuva elementti myös mahdollisesti parantaa akunkestoa, sillä pienempi melunvaimennus säästää akkua. Akunkesto yhdessä latauskotelon kanssa yltää jopa 43 tuntiin. Kymmenen minuutin latausaika kotelossa tuottaa kuulokkeille jopa 5 tunnin edestä kuuntelua.

OnePlus Buds Pro 3 käyttää myös samoja toimintosäätimiä kuin OnePlus Buds 3 -kuulokkeet, joten voit liu'uttaa sormiasi ylös ja alas kuuloketta muuttaaksesi äänenvoimakkuutta kätevästi suoraan kuulokkeesta. Myös nipistäminen on tuettu.

Kuulokkeissa on myös Googlen tilaääni, Bluetooth 5.4:n ja Googlen Fast Pair.

Näiden kuulokkeiden lisäksi OnePlus hiljattain julkisti edullisemmat Nord Buds 3 Pro -mallit.