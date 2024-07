Venäjä myönsi 55 vuotta myöhemmin: Amerikkalaiset kävivät Kuussa

Yksi hämmentävimmistä seurauksista vuosikymmeniä kestäneelle kylmälle sodalle oli se, että Neuvostoliitto eli nykyisen Venäjän edeltäjänä pidettävä valtio, ei koskaan myöntänyt virallisesti amerikkalaisten käyneen Kuussa vuonna 1969.

Myöntäminen olisi ollut vastoin neuvostopropagandaa ja omalle kansalle ison arvovaltatappion tunnustamista. Neuvostoliitto ja Yhdysvallat kävivät 1950-luvulta aina 1970-luvulle saakka jatkunutta kisaa avaruuden valloituksesta, jossa resursseja ei säästelty - kumpikin osapuoli pyrki todistamaan oman järjestelmänsä ylivoiman sillä, miten hyvin avaruus saadaan valloitettua.

Neuvostoliiton haluttomuudella myöntää tappionsa Kuun valloituksen osalta on nykymaailmaan asti ulottuvia, todella hämmentäviä seurauksia. Newsweekin mukaan vain 31% venäläisistä uskoo amerikkalaisten käyneen Kuussa. Ja nykypäivän salaliittoteorioiden kyllästämässä maailmassa yhden valtion lausunto heijastuu myös muihin maihin, sillä joka kymmenes amerikkalainenkn on sitä mieltä, että kuulaskeutuminen on huijausta.



Nyt Venäjän avaruustutkimusorganisaation Roscosmoksen johtaja Yuri Borisov on kuitenkin vakuuttanut Venäjän duumassa, että amerikkalaiset aivan oikeasti kävivät Kuussa vuonna 1969.

Borisovin mukaan Yhdysvallat luovutti aikoinaan osan Kuusta kerätyistä maanäytteistä Neuvostoliiton tutkijoille ja neuvostotutkijat vahvistivat saman, minkä televisiosta kuulaskeutumista seurannut kaikkien aikojen suurin katsojayleisö todisti itsekin. Eli Neuvostoliitonkin tutkijat vahvistivat jo tuolloin, että tuodut maanäytteet ovat peräisin Kuusta.