Japani luopui 3,5 tuuman levykkeiden käytöstä

Mielikuva Japanista eräänlaisena teknologian edelläkävijänä on monelta osin täysin virheellinen. Varsinkin maan yrityskulttuuri ja hallinto on useilla mittapuilla jämähtänyt täydellisesti viime vuosituhannelle.

Kenties silmiinpistävin esimerkki tästä on ollut maan lainsäädäntö, joka on pakottanut 3,5 tuuman levykkeiden, CD-R -levyjen ja jopa MiniDisc-levyjen käyttöön kaikessa vähänkään virallisemmassa toiminnassa.

Japanissa lähes kaikki maan virastot ovat vaatineet kaikki dokumentit toimitettuina fyysisillä medioilla, olipa kyseessä sitten rakennuslupahakemus, dokumentit oikeudenkäyntiä varten tai vaikkapa yrityskauppojen rekisteröintiä varten.

Fyysiseksi mediaksi ei ole hyväksytty mitään moderneja hapatuksia, kuten muistitikkuja - verkkopalveluista tai pilvitallennusratkaisuista puhumattakaan. Hyväksytyt vaihtoehdot dokumenttien toimittamiseksi ovat olleet jo aiemmin mainitut kolme vaihtoehtoa: korput, CD-levyt tai MiniDisc-levykkeet.

Maan digitaalisaatiosta vastaava ministeri julisti sodan kivikautisia käytäntöjä vastaan vuonna 2022 ja nyt on vihdoin alkanut tapahtumaan.



Maan kauppaministeriön tiedotteen mukaan (japaniksi) lainsäädäntöä on nyt muutettu isolla kädellä. Lakeja on muutettu niin, että vaatimukset dokumenttien toimittamisesta fyysisillä medioilla on poistettu lainsäädännöstä kokonaan, ainakin osalta virastoista.

Lakiesitykset on saatu myös vihdoin runtattua käytäntöön, sillä Reutersin mukaan Japanin hallitus on kesällä 2024 julistanut vihdoin "voittaneensa sodan korppuja vastaan". Yhtä virastoa lukuunottamatta ei enää yksikään Japanin virasto vaadi ihmisiä toimittamaan tietoja fyysisellä medialla. Ainoan poikkeuksen muodostaa autojen kierrätykseen liittyvien ympäristödokumenttien toimittaminen, joka jostain syystä pitää ilmeisesti edelleen toimittaa korpulla oikeaan virastoon.

Voimassa ollut käytäntö on hidastanut asioiden käsittelyä valtavasti, mutta lisäongelmia on muodostanut myös se, että 3,5 tuuman levykkeiden valmistus lopetettiin jo vuonna 2011.

Oman mutkansa ovat aiheuttaneet myös alati kasvavat tiedostokoot - ja vanhojen tallennusmedioiden pieni tallennustila. PC-muotoon formatoitu HD-korppu pystyy tallettamaan ainoastaan 1,44 megatavua tietoa - kun tavallisella kännykällä räpsäisty kuva vie helposti moninkertaisesti enemmän tilaa. Näin ollen vaikkapa patenttihakemuksissa kuvia on jouduttu pakkaamaan ja pilkkomaan osiin useille korpuille, jotta ne saadaan toimitettua halutussa muodossa perille.

Japanin erikoislaatuisuudesta kertoo jotain sekin, että maassa myös faksit ovat tavattoman yleisiä ja vaikka hallitus haluaisi niistäkin eroon, sekä kuluttajat että yritykset rakastavat faksejaan.



EDIT 4.7.2024: Artikkeli julkaistiin alunperin helmikuussa 2024, jolloin lakimuutoksia oltiin ajamassa läpi. Päivitimme juttua nyt siltä osin, että Japani kertoi nyt saaneensa vaaditut lakimuutokset ajettua vihdoin sisään ja julistaneensa "voittaneensa sodan korppuja vastaan".