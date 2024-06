Päivän diili: huhtikuussa julkaistu kompakti Sonyn kaiutin maksaa nyt 99 euroa

Sony julkisti huhtikuussa Ult Power Sound -sarjan kaiuttimet ja nyt näitä kaiuttimia myydään alennetuin hinnoin.

Sarjaan kuuluu kolme mallia, jotka ovat Ult Tower 10, Ult Field 7 ja Ult Field 1.

Joukon edullisin on Ult Field 1. Sen suositushinta on 150 euroa, mutta nyt kaiutinta saa 99 eurolla. Myös muiden mallien hinnat ovat laskeneet. Ult Field 7:n suositushinta on 550 euroa ja nyt sitä myydään 399 eurolla, kun taas Ult Tower 10:n hinta on laskenut 1100 eurosta 849 euroon.

Ult Field 1 on kompakti kaiutin ja se on suunniteltu kannettavaksi mukaan. Kuljetusta helpottaa kantohihna, ja akunkesto yltää jopa 12 tuntiin. Kaiutin on myös pölyn- ja vedenkestävä IP67-luokituksen myötä.

Äänen osalta sen luvataan tarjoavan etenkin laadukasta bassoääntä.

Ult Field 7 on tehokkaampi laite. Siinä on kaksi erillistä äänitilaa, jotka tuottavat joko syvää ja matalataajuista bassoa tai voimakasta ja iskevää bassoa. Ult Field 7:n voi myös ottaa mukaan vaikkapa rannalle IP67-luokituksen myötä ja akunkesto yltää jopa 30 tuntiin.

Suuri ja voimakas Ult Tower 10 puolestaan toimii suuremmilla alueilla tehokkaammin. Siinä on esimerkiksi monisuuntainen 360° Party Sound -ominaisuus tuottamassa ääntä joka suuntaa sekä musiikin tahdissa toimiva valaistus.

Tarjous löytyy Gigantilta.





Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.