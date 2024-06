Samsung haastoi Ouran oikeuteen

Korealainen teknologiajätti Samsung on astumassa pienelle, mutta mukavalle tontille, jota on tähän saakka hallinnut suvereenisti suomalainen Oura.

Eli kyseessä on Samsungin tuleva älysormus, joka luonnollisesti kilpailee suoraan Ouran sormusten kanssa. Muitakin älysormusten valmistajia maailmalla on, mutta Oura on ollut kukkulan kiistaton kuningas jo pitkään ja Samsung on nyt ensimmäinen megaluokan yhtiö, joka tulee kisaamaan markkinasta Ouran kanssa.

Mutta pitkästä työstään johtuen Ouralla on todennäköisesti hallussaan varsin merkkitävä patenttisalkku älysormuksiin liittyen.

Ja tähän Samsung on päättänyt iskeä jo etukäteen.

Samsung nimittäin haastoi jo etukäteen Ouran oikeuteen Yhdysvalloissa (PDF). Korealaisyhtiö haluaa oikeudelta päätöksen, jossa todetaan että Samsung ei riko omalla sormuksellaan Ouran patentteja.



Oikeushaasteen mukaan Ouralla on "tapana haastaa yhtiöitä oikeuteen sellaisista ominaisuuksista, jotka ovat yleisiä kaikissa älysormuksissa". Samsungin mukaan Oura on nostanut oikeusjuttuja useita älysormusvalmistajia vastaan ja pelkää, että sillekin käy niin.

Aiheesta uutisoineen The Vergen mukaan Oura on kertonut omistavansa yli 100 patenttia älysormuksiin liittyen. Näiden lisäksi yhtiöllä on vetämässä yli 250 uutta patenttia.

Samsungin älysormuksen odotetaan tulevan myyntiin elokuussa.