Samsungin tekoälyllä varustettu Galaxy Book4 Edge -kannettava saapuu myyntiin Suomessa 18. kesäkuuta alkaen

Hiljattain Microsoft kertoi, että Windows-koneet alkavat käyttämään Arm-teknologiaa ja sen ympärillä toimivaa tekoälyä. Samalla eri yhtiöt julkaisivat omia tekoälyä hyödyntäviä kannettavia tietokoneita. Samsung oli yksi ensimmäisistä, joka AI-koneen julkaisi, ja nyt yhtiö on tiedottanut sen hinnoista ja myyntiin saapumisesta Suomen osalta.

Samsung kertoo, että Galaxy Book4 Edge saapuu Suomessa valituille jälleenmyyjille 18. kesäkuuta alkaen.

Vaihtoehtoja on kolme kappaletta:

Galaxy Book4 Edge – 16" 12 Core Pro / 16G /1T – 2 099 €

Galaxy Book4 Edge – 16" 12 Core / 16G/ 512G – 1 899 €

Galaxy Book4 Edge – 14" 12 Core / 16G/ 512G – 1 799 €



Tarjolla on 14-tuumainen vaihtoehto eli AMOLED-näytön koko on 14 tuumaa. 16:10-kuvasuhteen näytössä on 2880 x 1800 pikselin tarkkuus, 120 hertsin virkistystaajuus ja 500 nitin kirkkaus. Suuremmassa mallissa ominaisuudet ovat muuten samat mutta koko on 16 tuumaa.



Pienemmässä mallissa on 55,9 Wh:n akku ja suuremmassa 61,8 Wh:n akku. Liitännöistä löytyvät 2x USB 4.0, HDMI 2.1, kuulokeliitäntä ja suuremmassa mallissa myös USB 3.2. 16 tuuman mallissa on numeronäppäimillä varustettu näppäimistö.

Laitteen merkittävin ominaisuus on Arm-teknologiaa hyödyntävän Snapdragon X Elite -suorittimen käyttö, joka tarjoaa laadukasta suorituskykyä sekä jopa 22 tunnin akunkestoa.

Luvassa on myös erilaisia tekoälytoimintoja, kuten käännöstyökaluja, tekstikehotteilla toimivia luovia toimintoja ja videopuheluiden tehosteita.