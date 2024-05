Päivän diili: PS5 Slim Digital Edition maksaa nyt 399 euroa

Sony toi joulukuussa saataville PlayStation 5 -konsolin niin sanotun Slim -mallin. Tästä versiosta löytyy alkuperäisen konsolin tapaisesti digitaalinen ja levyasemallinen malli. Näistä vaihtoehdoista digitaalinen on nyt päätynyt alennukseen.

Alkuperäisesti digitaalinen versio tuli saataville 499 eurolla, mutta hinta lähti laskuun melko nopeasti. Nyt konsolia saa 399 eurolla eli satasen halvemmalla suositushintaan nähden.

PS5 Slim on muuten sama kuin alkuperäinen PS5, mutta kooltaan uusi malli on pienempi, tallennustilaa on enemmän ja etupuolella on kaksi USB-C-porttia.

Digitaalisessa versiossa ei ole levyasemaa, mutta halutessaan sellaisen voi jälkikäteen hankkia erikseen.

Päivän diili

Tarjous löytyy useilta jälleenmyyjiltä.





