Ohuempi ja uudistunut PlayStation 5 Slim nyt ennakkotilattavissa Suomessa

Sony julkisti 10. lokakuuta PlayStation 5 -konsolista uuden version, joka on yleisesti nimetty "PS5 Slim"-malliksi, vaikkei se laitteen virallinen nimi olekaan.

PS5 Slim on kuitenkin osuva nimi, sillä uusi versio on kooltaan pienempi. Uudessa versiossa on teratavun verran sisäistä tallennustilaa eli kasvua on tullut hieman, sillä alkuperäisessä sitä on 825 gigatavun verran.

Uudessa versiossa etupuolella on kaksi USB-C -porttia, kun alkuperäisessä on USB-C- ja USB-A-portit. PS5 Slim -mallista löytyy kaksi versiota eli malli ilman optista levyasemaa ja versio sen kanssa. Merkittävää uudessa mallissa on se, että optisen aseman voi halutessaan ostaa digitaaliseen malliin jälkikäteen.

Julkaisun aikaan Sony ilmoitti digitaalisen mallin maksavan Euroopassa 449,99 euroa ja Blu-ray-aseman sisältävän version 549,99 euroa. Erillisen levyaseman hinnaksi ilmoitettiin 119,99 euroa.



Nyt uusi PS5-konsoli on lisätty Suomessa jälleenmyyjien valikoimiin ainakin Verkkokauppa.comin, Gigantin ja Powerin toimesta.

Verkkokauppa.comin ja Gigantin hinnat ovat konsolille 499 ja 599 euroa, kun taas Powerin hinnat ovat 512 ja 629 euroa. Verkkokauppa.comilla erillinen Blu-ray-levyasema maksaa 129,99 euroa.

PS5 Slim on nyt ennakkotilattavissa ja sen varsinainen myynti alkaa 1. joulukuuta.

Uusi versio korvaa alkuperäisen mallin. Vanhaa mallia myydään nyt pois alennetulla hinnalla, jopa alle 400 euron.

Vaihdettavat lisäkuoret tulevat uudelle versiolle myyntiin alkuvuodesta 2024. Niiden hinnat alkavat 54,90 eurosta.