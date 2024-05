Sonos päivitti hienoisesti Roam-kaiutinta - sujuvammat säätömahdollisuudet sekä aikaisempaa vaivattomampi yhdistäminen

Vuonna 2021 julkaistu Sonos Roam -Bluetooth-kaiutin on saanut seuraajan. Roam 2 on nyt saatavilla Sonosin verkkokaupasta ja jälleenmyyjiltä 199 euron hinnalla.

Kovin merkittäviä päivityksiä uuteen versioon ei ole tullut. Kyseessä on edelleen kompaktista kannettavasta kaiuttimesta, jonka luvataan toistavan kokoonsa nähden yksityiskohtaista ääntä.

Muotoilua uudessa mallissa on paranneltu ja siinä on nyt erilliset virta- ja Bluetooth-painikkeet. Kaiutin on myös nopeampi ottaa käyttöön yhdistämällä se Bluetoothin avulla puhelimeen.

Eli asennukseen ei tarvitse erillistä Wifi-yhteyttä, mutta kaiuttimen voi yhdistää muuhun Sonos-järjestelmään, kuten toiseen Roam-kaiuttimeen, kodin WiFi-verkon kautta.





Roam 2 on edeltäjän tavoin pölyn- ja vedenkestävä IP67-luokituksen mukaisesti eli se on helppo ottaa mukaan vaikkapa mökin rannalle. Akunkesto on myös edeltäjän tavoin 10 tuntia. Mukana toimitetaan USB-C - USB-C -kaapeli lataamista varten ja lataaminen onnistuu myös Qi-laturilla langattomasti.

Kaiuttimen lisäksi Sonos julkaisi yhtiön ensimmäiset kuulokkeet.

