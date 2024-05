Sähköpotkulaudat Oulussa: Hintavertailu 2024

Vuokrattavien sähköpotkulautojen hinnoittelut vaihtelevat yhtiöittäin ja erilaisten pakettien vuoksi varsin paljon. Jos ajoa tulee kesäkauden aikana, kannattaa tutkia eri yhtiöiden ja pakettien hinnoittelua tarkemmin ja koettaa arvioida omia tarpeita suhteessa erilaisiin pakettihintoihin.

Kesällä 2024 Oulun sähköpotkulautojen valikoima muuttui merkittävästi aiempiin vuosiin nähden. Jo vuonna 2023 kaupungista poistuivat sekä Voi että Bird. Mutta kesäksi 2024 Oulun katukuvasta katosivat myös pitkään kaupungissa toimineet Tier ja Lime. Alkukesästä 2024 Oulussa sähköpotkulautoja vuokrasi siis enää yksi yhtiö, jonka erilaisten pakettien hinnat selvitimme.







Ryden sähköpotkulautojen hinnat Oulussa 2024

Ryde on Norjassa vuonna 2019 perustettu sähköpotkulautoja vuokraava yhtiö. Ouluun se saapui vasta kesäksi 2023, joten yhtiö on kaupungissa uusi tulokas - ja kesällä 2024 myös ainoa toimija. Ryden laudat ovat hyvin paljon samaa vihreää väriä muistuttavia kuin Tierinkin.

Kesällä 2024 Ryden peruspalvelun hinta Oulussa on:

Avausmaksu: 1 euro

Käyttömaksu: 0,25 euroa/minuutti

Avausmaksu peritään heti laudan käyttöönoton yhteydessä ja minuuttiveloitus juoksee siihen saakka, että laudan vuokrajakso katkaistaan Ryden sovelluksen kautta.

Ryden tarjoamat paketit kesälle 2023 Oulussa ovat:

Rajattomat avaukset 24 tunniksi + 60 minuuttia ajoaikaa: 6,99 euroa

Rajattomat avaukset 14 vuorokaudeksi + 200 minuuttia ajoaikaa: 29,99 euroa

Rajattomat avaukset kuukaudeksi + 300 minuuttia ajoaikaa: 39,99 euroa

Rajattomat avaukset kuukaudeksi + 750 minuuttia ajoaikaa: 69,99 euroa



Ryden hinnat tarkistettu yhtiön sovelluksesta 16.5.2024.

Keräsimme Ryden hinnat myös vuotta aiemmin (toukokuussa 2023) ja siihen nähden kaikkiin hintoihin on tullut pientä nousua. Merkittävin muutos on ilman pakettihintaa olevien matkojen osalta, sillä vielä vuonna 2023 Rydellä ei ollut lainkaan avausmaksua, joka on nyt siis euron suuruinen.

Pakettien hinnat ovat nousseet ainoastaan 9 senttiä ylöspäin, paitsi kallein paketti, joka on pompannut 10 euroa aiempaa kalliimmaksi. Sisältö paketeissa on pysynyt samana vuoteen 2023 nähden.

Kesäkuussa voimaan tuleva sähköpotkulautojen pakollinen liikennevakuutus saattaa nostaa hintoja kesän edetessä.





Enemmän sähköpotkulautaa käyttävälle oman laudan ostaminen tulee ajan kanssa kuitenkin kaikkein halvimmaksi. Suosittelemme lämpimästi tutustumaan sähköpotkulaudan osto-oppaaseemme, jossa on myös katsaus arvosteluihimme useista skuuttimalleista.

