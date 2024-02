Facebook ja Threads keskustelevat nyt keskenään

Meta omistaa nipun maailman suosituimpia sosiaalisen median palveluita, tärkeimpinä tietysti Facebook sekä Instagram.

Yhtiö on jo pitkään pyrkinyt kannustamaan käyttäjiä julkaisemaan samoja julkaisuja sekä Facebookissa että Instagramissa, vaikka kahden eri sosiaalisen median välillä onkin merkittäviä eroja sekä käyttäjäkunnassa että käyttötavoissa.

Vuonna 2023 julkaistu Threads on uusin lisäys Metan sosiaalisen median palveluiden listaan. Tähän saakka Threads on saanut olla pitkälti omissa oloissaan, vaikkakin se on nimellisesti vain Instagramin alibrändi. Alibrändinä oleminen ilmenee mm. siitä, että Threadsiin ei luoda lainkaan omia käyttäjätunnuksia, vaan kirjautuminen tapahtuu Instagram-tunnuksilla.

Nyt ristiinpölytys on kuitenkin alkanut.

Meta on jo aloittanut rajatun kokeilun, jossa käyttäjät voivat julkaista Facebook-julkaisunsa sellaisenaan myös Threadsin puolelle. Kokeilu näkyy käytännössä siten, että valikoiduilla käyttäjillä näkyy Facebookin julkaisuikkunan yhteydessä pieni valinta, joka mahdollistaa viestin julkaisemisen myös Threadsissä.



Aivan kaikki käyttäjät eivät ajatuksesta ole kovinkaan innoissaan - ja vastarinta on keskittynyt nimenomaan Threadsin puolelle. Useat käyttäjät ovat ilmaisseet vastustuksensa uudelle toiminnolle.

Pelkona tuntuu olevan se, että Facebookin julkaisukulttuuri leviäisi Threadsiin. Threadsista on muodostunut "pakopaikka" tai "uusi koti" miljoonille käyttäjille, jotka ovat lähteneet X:stä / entisestä Twitteristä viimeisen vuoden aikana. Threads on tähän saakka tarjonnut erittäin paljon Twitteriä muistuttavan mikroblogimaisen julkaisualustan, jossa logiikka ja yhteisökulttuuri on hyvin erilainen Facebookiin verrattuna.

Metan kokeilu on toistaiseksi rajattu vain pienelle käyttäjäjoukolle ja TechCrunchin mukaan kokeiluun ei ole huolittu lainkaan eurooppalaisia käyttäjiä, EU:n tiukemmista yksityisyyssäännöistä johtuen.

