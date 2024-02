Päivän diili: uudistunut ja ohuempi PS5 Slim Standard nyt 100 euron alessa

Sony julkisti vuoden 2023 loppupuolella uudistuneen PS5 -konsolin, joka Suomessa tuli saataville marraskuussa. Nyt tämän pelikoneen saa edullisemmalla hinnalla.

PS5 Slim Standard maksaa nyt 449 euroa. Tämä versio tuli saataville 599 euron suositushinnalla, mutta hinta on käynyt aiemmin jo 549 eurossa eli tuohon verratessa säästöä tulee 100 euron verran.

Uusi versio on aiempaan verratessa pienempi ja siinä on hieman enemmän tallennustilaa. Lisäksi edessä on kaksi USB-C -porttia, kun alkuperäisessä on USB-C- ja USB-A-portit.

Standard-mallissa on optinen levyasema. Vaihtoehtona löytyy myös ilman levyasemaa oleva malli, mutta se on tällä hetkellä kalliimpi.

Päivän diili



Tarjous löytyy Gigantilta ja Powerilta.





Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.