Suositun videoiden jakamiseen tarkoitetun sosiaalisen median palvelun TikTokin tietoturvasta on puhuttu pitkään, ja melko yleinen mielipide on se, että TikTok on tietoturvan kannalta riski. Palvelua muun muassa väitetään vakoilusta.

Nämä väitteet ovat myös johtaneet siihen, että sovellusta on alettu kieltämään eri tahojen toimesta. Muun muassa Telia, Stora Enso ja Kotkamills ovat kieltäneet palvelun käytön työpuhelimissa.

Nyt eduskunta kertoo tiedotteessaan, että TikTokin käyttö estetään eduskunnan laitteilla. Aiemmin kielto on ollut voimassa jo eduskunnan virkamiehiltä ja kansanedustajien avustajilta, mutta ei itse kansanedustajilta. Nyt siis myös kansanedustajien työpuhelimissa sovellus on kielletty.

"​Eduskunnan tietohallinto on arvioinut uudelleen sosiaalisen median sovellusten turvallisuutta. Riskiarvion perusteella eduskunnan laitteilta on pyydetty poistamaan TikTok helmikuun loppuun mennessä ja TikTokin asennus estetään teknisesti maaliskuusta alkaen", eduskunnan tiedotteessa kerrotaan.

Tietotteessa ei kuitenkaan kerrota minkälaisen riskin sovellus aiheuttaa.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kommentoi MTV Uutisille, että eduskunnan tietoon ei ole tullut mitään uutta tietoa palvelun tietoturvaongelmista.

"Korostan, että tämä ei perustu mihinkään tietoon tai käsitykseen akuutista tietoturvaongelmasta. Emme ole saaneet mitään julkisuudesta piilossa olevaa tietoa, että nyt on kiire", Rauhio toteaa MTV Uutisille.

Kiellon ajoitukseen vaikutti presidentinvaalit. Esimerkiksi juuri presidentiksi valittu Alexander Stubb oli vaalikampanjansa ajan aktiivinen TikTokissa.

MTV Uutisten mukaan moni kansanedustaja käyttää TikTokia omasta puhelimestaan. Ainakin osalla on tietoturvasyistä erillinen puhelin TikTokin käyttöä varten.