Facebook täytti 20 vuotta

Maailman suurin sosiaalisen median palvelu, Facebook, perustettiin 4.2.2004. Tuolloin nimenä oli vielä TheFacebook.com, joka lyheni nykyiseen muotoonsa (ilman 'The' -alkua) vasta myöhemmin.

Sivuston syntytarinasta kerrotaan usein urbaania legendaa, jonka mukaan Facebook olisi perustettu yliopistossa opiskelevien tyttöjen iskemistä varten. Sen sijaan Facebookin perustajan, Mark Zuckerbergin mukaan sivusto syntyi pala kerrallaan ja yksi tärkeä kohta oli yliopiston taidehistorian kurssi. Kyseistä kurssia varten hän kutsui samalle kurssille osallistuneet käyttäjät jakamaan verkkopalveluunsa (joka ei siis ollut vielä Facebook) mielestään tärkeimpiä taideteoksia historiasta ja keskustelemaan niistä.

Sittemmin palvelusta mukautui TheFacebook, joka avattiin siis virallisesti helmikuussa 2004. Tuolloin palvelua pystyi käyttämään ainoastaan Harvardin yliopiston sähköpostiosoitteita käyttävät käyttäjät. Sittemmin sivusto laajensi käyttäjäkuntaansa niin, että kuka tahansa amerikkalaisen yliopiston opiskelija pystyi liittymään palveluun mukaan.



Vasta vuonna 2006 Facebookin ovet avautuivat kaikille yli 13-vuotiaille, myös suomalaisille.

Ja vuoteen 2006 ajoittuu myös Facebookin historian suurin ja merkittävin muutos: uutissyöte (tai vain "syöte"), joka tuli käyttöön syyskuussa 2006.

Ennen tuota hetkeä Facebookin etusivu oli aina käyttäjän oma profiili . Jos halusit tietää vaikkapa mitä kaverisi Mikko on jakanut Facebook-sivuilleen hiljattain, täytyi vierailla erikseen Mikon profiilissa. Samoin Sannan päivitykset piti tarkistaa Sannan Facebook-profiilista. Ja niin edelleen.

Uutissyöte muutti koko konseptin: Facebookin perusnäkymäksi tulikin yhtäkkiä näkymä, joka listasi kaikkien kavereidesi päivitykset, samalla sivulla.

Ajatus muutosta edeltävästä maailmasta on nykyvinkkelistä hämmentävä, mutta kyseisen muutoksen aikoihin sitä vastustettiin valtavan paljon.

Kahdenkymmenen vuoden aikana Facebookista on kasvanut maailman suurin sosiaalisen median palvelu ja yksi maailman suurimmista sivustoista. Se on vuosien mittaan ostanut itselleen myös mm. WhatsAppin ja Instagramin ja avannut uusia palveluita, kuten Threadsin.

Matkan varrella Facebookin prioriteetit ovat myös muuttuneet villisti - ja äkilliset muutokset ovat aiheuttaneet myös lukemattomia konkursseja ympäri maailmaa. 2010-luvun Facebookissa erittäin isossa roolissa olivat erilaiset Facebookin sisällä toimivat pelit. Satoja, ellei jopa tuhansia pelitaloja syntyi rakentamaan pelejä nimenomaan Facebookin alustalle. Kunnes eräänä päivänä Facebook päätti siirtää pelit syrjään palvelun käyttöliittymältä - ja Facebookissa pelaaminen romahti yhdessä yössä.

Vastaavanlaisia tarinoita on kerrottavana myös videopalveluista, jotka rakensivat bisnesmallinsa Facebookin varaan sekä viraali-"uutisia" tehtailleista palveluista, joiden niidenkin nousut ja romahdukset olivat huikeita vuoristoratoja.

Yhtiö on ollut myös satojen kohujen keskiössä: sitä on syytetty vaalivaikuttamisesta, mielenterveysongelmista, parisuhteiden rikkoutumisesta, monopolistisesta liiketoiminnasta ja niin edelleen. Osittain kohujen seurauksena yhtiö vaihtoi nimeään Metaksi lokakuussa 2021. Meta on siis emoyhtiö, jonka alaisuudessa Facebook ja muut palvelut toimivat.



Facebookin eli Metan markkina-arvo on nykyisin 1,22 biljoonaa dollaria eli noin 1129 miljardia euroa.