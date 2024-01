YouTube toimii tarkoituksella todella huonosti, jos estät mainokset

Valveutunut kuluttaja on tiennyt jo pitkään, että Google ei ole hakukone, eikä se ole edes suosittuja verkkosivustoja ylläpitävä firma. Sen sijaan Google on maailman suurin mainoskone. Yhtiö on pala palalta kaapannut itselleen maailman mainosmarkkinat niin, että käytännössä kaikista maailman verkkomainoksista menee siivu Googlelle, tavalla tai toisella - riippumatta siitä käytkö Googlen sivuilla, AfterDawnissa tai vaikkapa Hesarin sivuilla.

Yksi Googlen mainosdominanssin kivijaloista on sen itse omistama, maailman suurin videopalvelu YouTube.

Ja YouTube on itsessään monien mielestä alkuperäinen syyllinen siihen, että kuluttajat alkoivat asentamaan selaimiinsa mainoksia estäviä lisäosia, kun videoiden alkuun tungetut videomainokset saattavat olla usein pidempiä kuin itse video. Samalla toki mainosestäjiä käyttävät käyttäjät tulevat siinä sivussa estäneeksi mainokset kaikilta muiltakin sivuilta.

Vuosien ajan Google on antanut tilanteen kärjistyä ja hyväksynyt sen, että osa kuluttajista estää YouTuben mainokset. Mutta viimeisen vuoden aikana nettijätti on ryhtynyt vastatoimiin - isolla kädellä.



Taustalla on pitkälti YouTube Premiumin kuluttajille tarjoama mahdollisuus ostaa itsensä "vapaaksi" mainoksista YouTubessa.

Mutta kaikki eivät tunnu vapaaehtoisesti hyppäävän mainosestäjistä maksaviksi kuluttajiksi, joten jo loppuvuodesta 2023 YouTube alkoi hidastamaan sivustoaan tarkoituksella niille käyttäjille, jotka estävät mainosten näkymisen YouTubessa.

Nyt vaikuttaa siltä, että YouTube on koventamassa panoksia tässä kissa-ja-hiiri -leikissä: ensinnäkin mainokset estävien lisäosien ja työkalujen käyttö rikkoo nykyisin suoraan YouTuben käyttöehtoja.

Toisekseen syksyllä aloitettu sivuston käytön vaikeuttaminen mainoksia estäville käyttäjille on nykäisty uusimpien tietojen mukaan uudelle tasolle.

Nyt koko YouTube-sivusto hidastelee - tarkoituksella - mikäli käytössä on mainosestäjiä. Mutta mm. videoiden suurentaminen koko ruudun kokoiseksi vaikuttaa olevan "rikki" niiltä käyttäjiltä, jotka estävät mainosten näkymisen. Videot myös nykivät, videoiden puskurointi ei enää toimi yhtä tehokkaasti ja niin edelleen.

Hidasteluista pääsee eroon joko kytkemällä mainosestot pois päältä - tai maksamalla kuukausihintaa YouTube Premiumista. Jotkut mainosesto-ohjelmat ovat päivittäneet ohjelmiaan niin, että ongelma on korjattu hetkeksi, mutta vastaavasti YouTube on pari päivää myöhemmin taas muuttanut toimintaansa niin, että hidastelu on palannut takaisin.

Lisäksi tänä vuonna Google hidastaa Chromen lisäosien päivitystahtia, jolloin mainosesto-ohjelmat eivät ehdi reagoida Googlen toimiin ajoissa.