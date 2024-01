Aikuisviihdesivustot alkavat vaatimaan iän todistamista, Suomessakin

Euroopan Unionin viime vuonna voimaan tullut Digital Services Act -laki (DSA) alkaa puremaan toden teolla kevättalvella 2024.

Digital Services Act muuttaa digipalveluiden toimintaa Euroopassa merkittävällä tavalla, kaikkien palveluiden osalta.

Mutta erityisen tarkka se on niin kutsuttujen jättimäisten verkkopalveluiden osalta. Jättimäisiksi palveluiksi on luokiteltu mm. Google Maps, Facebook, Instagram ja Wikipedia. Mutta lista kasvoi kolmella uudella nimellä loppuvuodesta 2023.

Erittäin suuriksi luokitellut palvelut (Very Large Online Platforms eli VLOP) joutuvat noudattamaan muita tiukempia sääntöjä. Niiden pitää julkistaa tietoja käyttäjämääristään, ne eivät saa syrjiä käyttäjiään, jne. VLOP-kategoriaan päädytään, jos palvelulla on Euroopan Unionin alueella yli 45 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää.



DSA-lain säädöksistä yksi puree erityisen kovaa kolmeen loppuvuodesta 2023 lisättyyn palveluun: ikärajojen valvonta.

Lisätyt palvelut ovat kaikki aikuisviihdesivustoja:

Pornhub

XVideos

StripChat



Palvelut lisättiin EU:n VLOP-listalle 20.12.2023 ja niitä koskevat erityissäännöt ikärajojen valvonnasta - ikärajan valvonta pitää toteuttaa neljän kuukauden sisään listalle lisäämisestä.

Käytännössä laki tarkoittaa sitä, että kaikkien kolmen listatun aikuisviihdepalvelun pitää varmentaa todistettavasti, että niiden jokainen vierailija on täysi-ikäinen. Velvollisuus astuu voimaan viimeistään maaliskuun 20. päivä, 2024.

Sitä, miten vaatimus aiotaan teknisesti toteuttaa, ei ole vielä tietoa. BBC on pyytänyt lausuntoa palveluilta, mutta ei ole saanut selkeitä vastauksia. Myöskään EU ei ole määritellyt ikärajan valvonnan teknistä vaatimusta.

EU-tasolla ollaan kehittämässä kahta potentiaalista ratkaisua: euConsent olisi nimenomaan ikärajojen valvontaan tarkoitettu ratkaisu, mutta se on edelleen kehitysvaiheessa. Toinen vaihtoehto olisi eIDAS-tunnistautuminen, mutta se ei ole käytössä vielä kaikissa EU-maissa ja se on tarkoitettu viranomaisille, asiakkaiden tunnistamiseen, ei yritysten käyttöön.

Pornhub etenkin on vastustanut ikärajojen valvontaa aktiivisesti ja on mm. estänyt Yhdysvalloissa useiden ikärajojen tarkistusta vaativien osavaltioiden käyttäjiltä pääsyn sivuilleen. EU on vain markkina-alueena niin valtava, että koko EU-blokin estäminen purisi Pornhubin tuloihin merkittävästi.

Jos käy niin, että käyttäjät hylkäävät isossa määrin ikärajoja valvovat palvelut ja siirtyvät muihin aikuisviihdesivustoihin, tulee niissäkin eteen sama tilanne - jos sivuston käyttäjämäärä ylittää 45 miljoonan rajan, se joutuu noudattamaan samoja sääntöjä.



Mikäli sivustot eivät noudata DSA-lakia, EU voi lätkäistä niille sakot. Sakkojen suuruus voi olla jopa 6 prosenttia yhtiön koko maailmaa koskevasta liikevaihdosta (ei siis voitoista, vaan liikevaihdosta).