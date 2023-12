Avaruusturismille takaisku? Miljardööri ei aio enää upottaa omaa rahaansa Virgin Galacticiin

Jo vuosien ajan ollaan hehkutettu avaruusturismin aikakauden koittavan jo aivan nurkan takana. Yksi uuden aikakauden tärkeimmistä yhtiöistä on ollut brittiläinen Virgin Galactic, joka on onnistuneesti lentänyt jo useita kaupallisia lentoja kuluneen vuoden aikana.

Nyt kuitenkin Virgin-imperiumin taustalla oleva brittiläinen miljardööri Richard Branson on kertonut, että hän ei aio enää rahoittaa tappiolla kyntävän yhtiön jatkoa omasta pussistaan.

Bransonin omistuksia hallinnoiva Virgin Group on tiputtanut tasaisesti omistustaan Virgin Galactic -yhtiöstä ja omistaa siitä enää vajaan 8 prosentin siivun. Avaruuslentoyhtiöllä on pankissa rahaa vielä noin miljardin euron edestä, mutta yhtiö on aloittanut jo sopeutustoimet.

Virgin Galactic on irtisanonut työntekijöitään ja aikoo pitää puolentoista vuoden mittaisen tauon kaupallisten lentojen osalta ensi vuodesta alkaen. Yhtiö aikoo jatkaa lentoja, kun sen uusi sukkula, Delta, tulee käyttökuntoon.



Virgin Galactic on myynyt lippuja avaruuden reunalle ulottuville lennoille jo usean vuoden ajan. Liput lennolle maksavat 450 000 dollaria eli noin 415 000 euroa. Yhtiön nykyisin käyttämään alukseen, Unityyn, mahtuu kerrallaan neljä matkustajaa. Deltaan on tarkoitus mahtua kuusi maksavaa matkustajaa. Yhtiö on tänä vuonna lennättänyt kuusi koneellista matkustajia avaruuteen.

Virgin Galactic on listattu nykyisin pörssiin, joten hakiakseen lisää käyttöpääomia yhtiö tarvitsee joko luototusta tai sen pitää tehdä uusi osakeanti.