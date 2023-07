Virgin Galacticin ensimmäinen turistilento avaruuteen tapahtunee elokuussa 2023

Virgin Galactic on uhonnut jo vuosien ajan aloittavansa avaruusturismin aikakauden. Nyt tuo haave näyttää olevan askeleen lähempänä toteutumista.

Yhtiö onnistui jo aiemmin kesällä ensimmäisessä kaupallisessa lennossaan, mutta tuolloin mukana ei ollut siviilejä. Nyt ensimmäiset avaruusturistit ovat vihdoin pääsemässä matkaan, sillä Virgin Galactic aikoo lähettää ensimmäisen matkustajalentonsa - Galactic 02:n - matkaan 10. elokuuta.

Matkustajia on kyydissä kolme, joista tosin vain yksi on maksava asiakas. Maksavan asiakkaan rooli lankeaa entiselle olympiaurheilijalle Jon Goodwinille. Mies on 80-vuotias ja sairastaa Parkinsonin tautia, mutta oli myös yksi ensimmäisistä Virgin Galacticin lennolle lipun ostaneista.

Kaksi muuta matkustajaa ovat voittaneet lippunsa arvonnasta: äiti Keisha Schahaff ja tytär Anastasia Mayers.



Virgin Galactic toki ei ole ensimmäisenä apajilla, sillä sekä SpaceX että Blue Origin ovat jo aiemmin kuljettaneet turisteja avaruuteen. Erona Virgin Galacticiin on kuitenkin se, että Virgin aikoo tehdä lennoista säännöllisiä. Hintalappu avaruuslennolle maksaa tällä hetkellä 450 000 dollaria eli noin 401 800 euroa.