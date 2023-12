Samsungin ilmainen Samsung TV Plus -palvelu sisältää jo yli 80 kanavaa

Samsung lanseerasi Suomessa keväällä 2021 oman, ilmaisen Samsung TV Plus -suoratoistopalvelun. Aluksi palvelun kautta pystyi katsomaan 20 kanavaa, mutta nykyään tarjonta on huomattavasti laajempi.

Samsungin tiedotteen mukaan Suomen osalta palvelussa on nyt yli 80 kanavaa ja marraskuussa lanseerattiin palvelun 85. kanava Suomessa. Tämän vuoden aikana palveluun on tullut 60 kanavaa lisää.

"Maksulliset suoratoistopalvelut ovat monelle suomalaiselle nykyään arkipäivää, joten ilmainen sisältö on mukavaa vaihtelua. Olemme tänä vuonna tuoneet saataville Suomeen yli 60 uutta kanavaa Samsung TV Plus -palveluun, sillä laaja valikoima on tärkeässä roolissa käyttäjien kiinnostuksen herättämisessä. Meillä on suuria suunnitelmia ja jatkossa painopisteemme on tuoda televisioidemme käyttäjille lisää laadukasta, Pohjoismaisille markkinoille sopivaa sisältöä", kertoo Niilo Kokko, Samsungin Suomen TV- ja audiotuotteiden koulutusvastaava.

TV Plus on FAST -palvelu (Free Ad-Supported Streaming Television) eli se on ilmainen, mutta katsojille näytetään mainoksia. Sisältöä toistetaan lineaarisessa muodossa samalla tavalla kuin perinteinen antenni-, kaapeli- tai satelliittitelevisio.

Uutisten osalta löytyy muun muassa äskettäin lanseerattu NBC News NOW, Reuters ja The Guardian. Urheilun ystäviä ilahduttavat esimerkiksi FIFA+ ja Red Bull TV. Viasat Nature ja Viasat History puolestaan sopivat faktoista ja dokumenteista kiinnostuneille. Vuodenvaihteen jälkeen palveluun on luvassa Top Gear, Samsung kertoo.

Kaikki kanavat näet täältä.

Samsung TV Plus on esiasennettuna Samsungin vuoden 2017 tai uudemmissa älytelevisiossa.