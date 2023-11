Microsoft on päättänyt vääntää tekoälyhuumasta kaiken mahdollisen irti ja yhtiön tuoteperheet saavat vauhdilla uusia, tekoälyn avustamia ominaisuuksia kylkiinsä.

Osa uusista toiminnoista on vähän väkisellä keksityn oloisia, mutta usein vanha teknologiajätti vaikuttaa osuneen napakymppiin. Niin tälläkin kertaa.

Windows 11 käyttäjille on liikahtanut tällä viikolla jakeluun uusi päivitys, jonka mukana myös ikoninen MS Paint sai tekoälyä avukseen.

Windowsin kuvankäsittelyohjelman tekoälyn tekniikasta vastaa tietysti OpenAI eli ChatGPT:n taustalla oleva yhtiö. Microsoft on lappanut miljardeja euroa OpenAI:n rahoitukseen ja saa vastavuoroisesti käyttöönsä yhtiön uusimmat tekoälyratkaisut. MS Paintin taustalla on siis tänä vuonna julkaistu DALL-E 3, kuvien käsittelyä ja luontia osaava OpenAI:n tekoäly.

Tekoälyä pääsee käyttämään Paintin valikosta löytyvää Cocreator-painiketta käyttäen. Sen jälkeen esiin aukeaa tekstikenttä, johon voi syöttää sen, millaista kuvaa haluaa tekoälyn tuottavan. Cocreator tarjoaa käyttäjälle kolme eri vaihtoehtoa, joista yhden valitsemalla, se aukeaa suurempana Paintiin käyttäjän muokattavaksi.



Cocreator ei ole ainakaan vielä saatavilla Windows 10:lle ja Windows 11 -käyttäjistäkin vasta osa on saanut päivityksen koneelleen. Jakelu on porrastettu siten, että toiminto on saatavilla toistaiseksi vain kourallisessa maita - ja mukana ei ole suomi.

Ja olemassaolevia kuvia Cocreator ei ilmeisesti vielä osaa muokata, eli mihinkään Adobe Photoshopin tekoälyn taikuuteen e olla vielä yltämässä.