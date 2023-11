Google maksaa Samsungille miljardeja, jotta pysyisi puhelinten oletushakukoneena

Teknologiasta enemmän ymmärtävä kansanosa harvemmin pystyy ymmärtämään sitä mahtia, joka oletuksena valituilla sovelluksilla on tavalliseen kuluttajaan. Mutta teknologiayhtiöt tiedostavat tämän varsin hyvin.

Vaikka Googlen markkinaosuus hakukoneissa on esimerkiksi Suomessa samaa tasoa kuin Alkolla viinien myynnissä (viimeisimpien tilastojen mukaan noin 94%), on hakujätti suorastaan vainoharhainen oman asemansa suhteen. Uutisoimme hiljattain, miten Google maksaa Applelle jopa 19 miljardia joka vuosi, jotta Googlen hakukone pysyisi iPhonejen oletushakukoneena.

Nyt on selvinnyt, että muutkin kännykkävalmistajat lypsävät Googlelta huikeita summia siitä ilosta, että ne eivät vaihtaisi kännyköidensä oletuksena tarjottua hakukonetta ja muita sovelluksia kilpaileviin tuotteisiin. Yksi suurimmista hyötyjistä on Samsung, jolle Google maksaa 8 miljardia dollaria (maksumuuri) nelivuotisesta yksinoikeuden tarjoavasta sopimuksesta (noin 3,7 miljardia euroa). Sopimus kattaa sen, että Samsungin kännyköiden hakukoneena pysyy Google, sovelluskauppana Google Play ja että Googlen ääniavustaja on käytössä Samsungin laitteissa.



Tiedot paljastuivat meneillään olevassa oikeudenkäynnissä Yhdysvalloissa, jossa Googlea syytetään määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Oikeudessa kuultujen todistajien mukaan Google ryhtyi maksamaan valmistajille kottikärryllisen rahaa, kun vaikutti siltä, että mm. Samsung olisi ollut valmis siirtymään oman Galaxy Store -sovelluskaupan käyttöön ja harkitsemaan Microsoftin Bing-hakukoneen tarjoamista puhelimiensa oletushakukoneena.

Sopimuksen solmimisen jälkeen Samsung ei ole enää tarjonnut käyttäjille läheskään yhtä aktiivisesti omaa ääniavustajaansa Bixbyä ja myös Samsungin oman sovelluskaupan näkyvyys Samsungin laitteissa on pienentynyt merkittävästi.

Maksamalla laitevalmistajat tyytyväiseksi Google samalla onnistuu pitämään huolen siitä, että Android-maailmaan ei synny mitään merkittävää uhkaa sen omalle sovelluskaupalle - ja tietysti turvaamaan kruununjalokivensä eli hakukoneensa kiistattoman ykkössijan.

Google myös estää laitevalmistajia myymästä puhelimia, joista puuttuu osa Googlen tärkeimmistä sovelluksista. Käytännössä Googlen Android-lisenssi vaatii sen, että jos valmistajat haluavat laitteilleen pääsyn Googlen ekosysteemiin (mm. Play-sovelluskauppa) täytyy puhelimiin esiasentaa myös kaikki muutkin Googlen sovellukset.

Androidissa hakukoneen voi vaihtaa, mutta harva kuluttaja temppua osaa tai haluaa tehdä, jos oletuksena tuleva hakukone on riittävän hyvä. EU:ssa asia on hieman eri tavalla toteutettu ja Euroopassa käyttöönotetuissa Android-puhelimissa käyttäjän pitää valita hakukone itse puhelimen käyttöönoton yhteydessä. Muualla maailmassa vastaavaa ominaisuutta ei tarjota.